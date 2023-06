Dieses Bild beweist: Milla Jovovich als Bulma in Dragon Ball wäre die perfekte Besetzung für einen Live-Action-Film

Die erwachsene Bulma könnte gut von Milla Jovovich dargestellt werden.

Obwohl wir dem miesen Live-Action-Film Dragon Ball Evolution zu verdanken haben, dass das Dragon Ball-Franchise wiederbelebt wurde, wünschen sich viele Fans einen neuen Realfilm mit einer besseren Besetzung.

Dragon Ball-Künstler Samuka Arts aka samukarts hat bereits bewiesen, dass Schauspieler Jackie Chan die perfekte Besetzung für Son-Goku wäre, da er ein Veteran in Kampfsportfilmen ist. Mit einem anderen Bild zeigt er, welche Schauspielerin sich bestens für Son-Gokus Kindheitsfreundin eignen würde.

Dragon Ball-Realfilm: So könnte die perfekte Besetzung für Bulma aussehen

Wer sollte in die Rolle von Bulma schlüpfen? Samuka Arts hat ein Bild erstellt, in dem wir Milla Jovovich als Bulma sehen. Die Schauspielerin ist durch ihre Rolle in den Resident Evil-Realverfilmungen bekannt geworden und somit bestens für einen Action-Film geeignet.

Auf dem Bild ist Jovovich mit den türkisenen Haaren zu sehen, die Bulmas Markenzeichen sind. In ihrer Hand hält sie einen Radar, mit dem die Dragon Balls aufgespürt werden können:

Milla Jovovich als Bulma. (https://www.instagram.com/p/Cc0M5Woukvw/)

Das gelbe Halstuch und das rote Kleid, die sie auf dem Bild trägt, stammen tatsächlich aus dem Dragon Ball-Anime. Dieses Outfit trägt Bulma zu einem Zeitpunkt, an dem sie bereits erwachsen ist und eine Familie mit Vegeta gegründet hat. Trunks ist zu dem Zeitpunkt also schon auf der Welt.

Wie würde Milla Jovovich so gut passen? Die Schauspielerin ist selbst Mutter und hat bereits zahlreiche Erfahrungen in Action-Filmen wie Resident Evil und Monster Hunter sammeln können. Deshalb wäre sie perfekt, um das toughe Familienoberhaupt darzustellen.

Zum Vergleich: samukarts hat ein weiteres Bild erstellt, in dem er die Sängerin Beyoncé wie Bulma aussehen lässt. Doch irgendwie will die glamouröse Sängerin nicht so recht in das Bild der jugendlichen Bulma passen.

Weitere Gedankenspiele zu Dragon Ball-Charakteren findet ihr auf GamePro:

Freut euch nicht zu früh

Leider handelt es sich bei dem beeindruckenden Bild nur um eine Fan-Darstellung und nicht um ein offizielles Bild. Es gibt bislang noch keine Ankündigung, dass es einen Nachfolger von Dragon Ball Evolution geben wird.

Das Kunstwerk basiert also allein auf der Vorstellung von samukarts. Die Bildmontage ist mithilfe von Photoshop erstellt worden. Doch es ist wirklich interessant zu sehen, welche Schauspieler*innen sich besonders gut für eine mögliche Live-Action-Verfilmung anbieten würden.

Was haltet ihr von Milla Jovovich als Bulma? Welche Schauspielerin hättet ihr für die toughe Erfinderin eingesetzt?