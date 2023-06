Das hier ist zwar Son Gohan aus Dragon Ball FighterZ, aber natürlich nicht Andrew Garfield.

Der Dragon Ball Evolution-Film mit echten Schauspieler*innen erschien lange vor dem Erfolg von Super Mario Bros. oder The Last of Us. Soll heißen: Nur die hargesottensten Dragon Ball-Fans konnten dem Streifen etwas abgewinnen. Aber das könnte bei einem zweiten Teil ganz anders werden. Zum Beispiel, wenn wir Andrew Garfield (Spider-Man) als Son Gohan bekommen könnten. Ihr glaubt mir nicht? Seht euch dieses Fan-Poster an!

Andrew Garfield könnte in Dragon Ball Evolution 2 der perfekte Son Gohan sein

Das soll nicht unbedingt heißen, dass wir uns dringend einen neuen Dragon Ball-Film außerhalb der Anime wünschen. Aber wenn es nochmal irgendwer mit einer Realfilm-Adaption versucht, dann doch bitte mit Andrew Garfield als Son Gohan. Der würde wirklich überraschend gut in die Rolle passen:

Freut euch nicht zu früh! Auch wenn das Bild wirklich beeindruckend aussieht, handelt es sich hierbei um nichts Offizielles. Es gibt weder eine Dragon Ball Evolution 2-Ankündigung, noch irgendwelche Hinweise darauf, dass Andrew Garfield jemals Son Gohan spielen wird.

Das hier ist lediglich ein Fan-Poster und basiert auf Wunschdenken von samukarts. Entstanden ist das digitale Kunstwerk unter anderem mit Hilfe von Photoshop.

Nichtsdestotrotz ist es natürlich spannend, sich zu überlegen, wer in welche Rollen passen könnte und wie die Besetzung dann jeweils aussehen würde.

Wir haben noch mehr solcher Gedankenspiele aus dem Dragon Ball-Kosmos für euch, die gehen bis auf Piccolo aber wieder in die Anime-Richtung und weg von der Real-Verfilmung mit echten Schauspieler*innen:

Im Original-Film Dragon Ball Evolution kommt Son Gohan übrigens eigentlich gar nicht vor. Zumindest nicht in der Form, wie wir ihn aus Manga und Anime kennen. Dafür gibt es aber kurioserweise einen Grandpa Gohan, also den Opa von Son Goku. Dieser Opa Gohan ist demnach nicht der Sohn, sondern der Großvater von Son Goku und wird von Randall Duk Kim (Matrix Reloaded, John Wick, Kung Fu Panda) gespielt.

Wie findet ihr das Fan-Poster? Was würdet ihr von Andrew Garfield als Son Gohan halten?