Dragon Ball: Endlich steht fest, wann der Manga weitergeht

Der Dragon Ball-Manga macht aktuell schon seit einigen Monaten Pause. Was angesichts des fiesen Cliffhangers am Schluss des letzten Story-Arcs ganz schön gemein sein kann. Aber bereits seit Längerem steht fest, dass es glücklicherweise noch in diesem Jahr weitergehen soll. Jetzt haben wir einen genauen Termin und ein Datum, an dem der nächste Story-Abschnitt beginnt und es endlich weitergeht. Vielleicht wissen wir auch schon, worum es gehen könnte.

Dragon Ball: Release-Datum für den nächsten Story-Arc steht fest und einen ersten Teaser gibt's auch schon

Darum geht's: Der letzte große Storyteil des Dragon Ball-Mangas hat uns schon im Sommer mit einem Cliffhanger im wahrsten Sinne des Wortes hängen lassen. Der Granolah-Arc ist beendet. Alles deutete darauf hin, dass Freezer der mächtigste Kämpfer des Universums geworden ist. Aber wann geht's endlich weiter?

Bisher lautete die Antwort darauf lediglich, dass es noch 2022 der Fall sein würde. Laut einer älteren Ankündigung sollte sowohl das Ende des Granolah-Arcs als auch der Beginn des nächsten Abschnitts der Geschichte in diesem Jahr stattfinden. Jetzt wissen wir auch endlich, wann genau.

Die offizielle Dragon Ball-Webseite beseitigt jegliche Spekulation und bereitet dem Warten ein Ende. Jetzt wissen wir, wann der Manga mit Kapitel 88 endlich weitergeht:

Am 21. Dezember erscheint das neue Dragon Ball-Kapitel in Japan. Wahrscheinlich kommt es dann am 20. Dezember im Rest der Welt auf den Markt.

Darum könnte es gehen: Richtige Hinweise auf den Plot und die Handlung gibt es noch nicht. Aber dafür prangt auf der Webseite ein Bild von Son-Goten und Trunks. Allerdings nicht irgendeins, sondern eines in diesem Look:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Offenbar stehen also Trunks und Son-Goten im Mittelpunkt der Ereignisse, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Ihren Outfits nach zu urteilen, könnten auch die Ereignisse aus dem letzten Kinofilm Dragon Ball Super: Super Hero eine wichtige Rolle dabei spielen.

Dann gibt es da natürlich auch noch den fiesen Cliffhanger vom Ende des Granolah-Storybogens. Wenn der irgendetwas zu bedeuten hat, würden wir davon ausgehen, dass uns Freezer erneut als Bösewicht begegnet – und zwar noch stärker als jemals zuvor.

Freut ihr euch auf die Fortsetzung des Mangas? Was erhofft ihr euch vom neuen Story-Arc?