Dragon Ball Super: Super Hero kommt in den ersten Reviews SUPER an

Mit Dragon Ball Super: Super Hero kommt der nächste Dragon Ball-Film endlich auch zu uns in die Kinos. Er läuft allerdings nur sehr eingeschränkt, ihr solltet euch die Gelegenheit aber nicht entgehen lassen:



Offenbar lohnt sich der Gang ins Kino nämlich wirklich. In den ersten Kritiken zeigen sich die Leute ziemlich begeistert und auf Metacritic steht der neue Streifen mit einem Score von 65 aktuell sogar über dem vorherigen Film Dragon Ball Super: Broly (59 auf Metacritic).

Dragon Ball Super: Super Hero kommt nur ein paar Mal im Kino, aber es lohnt sich

Darum geht's: Die Story von Dragon Ball Super: Super Hero dreht sich um die Rückkehr der Red Ribbon-Armee. Die hat ein paar neue Leute zusammengetrommelt und ist erneut auf Ärger aus. Dieses Mal werden sie von einigen besonderen Cyborgs angeführt, die sich selbst als Superhelden verstehen und bezeichnen.

Piccolo und Son Gohan im Fokus: Erfreulicherweise können sich Vegeta und Son Goku dieses Mal wohl eine Auszeit gönnen und einigen anderen, sträflich vernachlässigten Figuren den Vortritt lassen. Den Trailern nach zu urteilen kämpfen nämlich vor allem Son Gohan und Piccolo gegen die neue Bedrohung. Piccolo bekommt sogar ein ordentliches Power-Up samt neuer Farbe spendiert:

Mehr zum Thema Dragon Ball Super Super Hero: Piccolo ändert seine Farbe und Akira Toriyama erklärt, warum

Wann spielt der Film? Der neue Dragon Ball-Streifen ist zeitlich nach den Ereignissen von Dragon Ball Super: Broly und auch nach dem Granolah-Arc des Dragon Ball-Mangas angesiedelt. Das spielt allerdings keine allzu große Rolle, dieser Film eignet sich (im Gegensatz zu den meisten anderen DB-Streifen) sogar für komplette Dragon Ball-Neulinge und steht gut für sich allein.

Das sagen die Kritiker: Polygon (Bewertung mit 88 Punkten) schreibt zum Beispiel, bei Dragon Ball Super: Super Hero stehe in erster Linie Nostalgie im Mittelpunkt. Hier geht es ausnahmsweise nicht um das große Ganze und ausnahmsweise steht auch mal nicht die Existenz des ganzen Universums auf dem Spiel. Stattdessen bekommen wir richtig viel Piccolo und jede Menge Wohlfühl-Content. Die Los Angeles Times bezeichnet den Film sogar als "Must See" für Fans, und IGN spricht von einem "Liebesbrief für alle Gohan-Fans".

Wann ist der Kinostart? Es dauert jetzt nicht mehr lange: Am 30. August läuft Dragon Ball Super: Super Hero in den deutschen Kinos. Vereinzelt gibt es auch noch einige Vorstellungen am 31., aber das sind offenbar nur Ausnahmen. Die Karten könnt ihr euch ab dem 22. August sichern. Alle Infos zum Kinostart des neuen Dragon Ball-Kinofilms findet ihr hier.

Habt ihr vor, euch den neuen Dragon Ball-Film im Kino anzusehen?