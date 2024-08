Dragon Ball: Der Hausaffe von Meister Kaio ist eine Hommage an einen berühmten Popsänger

Erinnert ihr euch noch an Meister Kaios Affen?

Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama hat sich für sein beliebtes Universum bei vielen verschiedenen Vorbildern bedient. So sind die Saiyajins beispielsweise allesamt nach unterschiedlichen Gemüsesorten benannt. Auch hinter dem Namen von Meister Kaios Haustier versteckt sich eine berühmte Inspiration.

Deshalb heißt Meister Kaios Affe Bubbles

Falls ihr euch jetzt fragt "Wer soll bitte Bubbles sein?!", dann dürfte das daran liegen, dass der Affe in der deutschen Version in "Bananas" umbenannt wurde. Ein lustiger und auch passender Name, die eigentliche Inspiration geht dadurch aber verloren.

Im Original heißt der Affe nämlich Bubbles und hat dadurch denselben Namen, den auch ein anderer berühmter Affe trug. Der Original-Bubbles wurde 1983 in den USA geboren. Der Schimpanse wurde erst von einem Hollywood-Tiertrainer und danach von Pop-Ikone Michael Jackson gekauft.

Zusammen mit dem King of Pop tourte Bubbles vier Jahre lang um die Welt, bevor er dann zusammen mit weiteren Schimpansen auf der Neverland-Ranch wohnte, ein eigenes Bett hatte und sogar mit Michael Jackson zusammen am Tisch gegessen haben soll.

Seit 2005 lebt Bubbles zusammen mit anderen Menschenaffen im Center for Great Apes in Florida. Er war unter anderem in zwei Musikvideos an der Seite von Michael Jackson zu sehen.

Weitere Neuigkeiten zu Dragon Ball könnt ihr hier nachlesen:

Wer war Meister Kaio noch mal?

Meister Kaio lebt zusammen mit dem Affen Bananas und der Grille Gregory am Ende des etwa 1 Millionen Kilometer langen Schlangenpfades im Jenseits. Nachdem Son Goku im Kampf gegen Radditz stirbt, folgt er dem Pfad, um bei Meister Kaio zu trainieren.

Seine erste Aufgabe ist dabei, den Affen Bananas zu fangen, um sich an die starke Schwerkraft auf dem Planeten zu gewöhnen. Diese Aufgabe beschäftigt ihn satte 40 Tage. In der Folge lernt Son Goku zwei seiner bekanntesten Attacken von Meister Kaio: die Kaioken und die Genkidama.

Erinnert ihr euch noch an den Affen Bananas und wusste ihr, dass Michael Jackson sogar mehrere Schimpansen besaß?