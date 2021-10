Dragon Ball: Neue Sneaker-Kollektion angekündigt und so sieht der Vegeta-Schuh aus

Dragon Ball geht immer und Sneaker erfreuen sich ebenfalls größter Beliebtheit. Die Kombination aus beidem verkauft sich also mit Sicherheit wie geschnitten Brot und weitere Kollektionen auf den Markt zu bringen stellt einen echten No-Brainer dar. Dementsprechend wurde auf der New York Comic-Con jetzt die nächste Sneaker-Kollektion zu Dragon Ball angekündigt. Dieses Mal kommen die Schuhe zum Manga- und Anime-Hit von FILA und die ersten Sneaker im Vegeta-Look wurden auch schon gezeigt. Weitere im Design anderer Charaktere sollen im November enthüllt werden.

Dragon Ball Super: Neue Sneaker-Kollabo mit FILA angekündigt

Sneaker-Freaker freuen sich, dass es endlich ein weiteres, wahrscheinlich sehr beliebtes Sammlerobjekt gibt. Soll heißen: Auf der New York Comic-Con wurden die ersten Sneaker aus der neuen Dragon Ball-Kollektion von FILA enthüllt. Die erstrahlen im blau-grau-gelben Look passend zu Vegeta.

So sehen die Vegeta-Schuhe aus:

Aber das war noch nicht alles. Die FILA-Kollektion soll noch einige andere Schuhe umfassen, die dann das Design farblich passend zu anderen Dragon Ball-Charakteren auszeichnet. Gezeigt wurden die noch nicht, aber das soll sich in Kürze ändern. Noch im November ist geplant, die restlichen Sneaker der neuen Dragon Ball-Kollektion von FILA der breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Wir gehen fest davon aus, dass es zum Beispiel auch ein Paar Son Goku-Sneaker geben wird.

Was kostet der Spaß? Die Vegeta-Sneaker kosten in der Kids-Variante 90 US-Dollar, die Schuh-Version für Männer soll mit 100 Dollar zu Buche schlagen.

Auch in Europa erhältlich? Aktuell scheint das leider nicht der Fall zu sein. Funimation hat jedenfalls zunächst angekündigt, dass diese Dragon Ball-Kollektion exklusiv bei Foot Locker in Nordamerika erscheint. Das dürfte wohl bedeuten, dass ihr sie hier in Europa höchstens als Import oder über Reseller ergattern könnt.

Aber vielleicht habt ihr ja noch bei einer dieser anderen Kollektionen Glück, auch wenn sie schon älter sind:

Wenn euch die Dragon Ball-Schuhe egal sind, freut ihr euch vielleicht mehr über die Ankündigung des neuen Films. Der soll 2022 erscheinen und trägt den Titel Dragon Ball Super: Super Hero. Ansonsten wissen wir leider noch nicht besonders viel über den Streifen, aber hier könnt ihr zum Beispiel Pan als Schulmädchen und Piccolos Haus sehen.

Wie gefallen euch die Sneaker? Zu welchem Charakter wünscht ihr euch Schuhe?