Endlich gibt's Dragon Ball-Sneaker, die richtig gut aussehen

Dragon Ball-Fans können sich schon wieder auf neue Schuhe freuen. In letzter Zeit herrscht wahrlich kein Mangel an Dragon Ball-Sneakern, aber diese hier sind etwas Besonderes. Sie stammen von Anta und die Marke macht Adidas ernsthafte Konkurrenz. Außerdem handelt es sich hierbei um eine Limited Edition von Dragon Ball Super-Sneakern, was spezielle Charaktere beziehungsweise deren Formen bedeutet. Die Auswahl kann sich wirklich sehen lassen: Es gibt zum Beispiel auch einen Kaio Ken-Colourway.

So sehen die neuen Dragon Ball-Sneaker von Anta aus

Dragon Ball Super-Sneaker: Die neuen Dragon Ball-Schuhe müssen sich im Vergleich zu den letzte Modellen von Anta keinesfalls verstecken. Während es vor einigen Wochen bereits Schuhe im Goku Blue-, Goku Black- und Goku Black Super Saiyajin-Look gab, folgen nun diese Modelle:

Son Goku im klassisch orangefarbenen Look

Son Goku Kaio Ken

Vegeta als Super-Saiyajin

Vegeta Blue in grauer Rüstung

Dazu gesellen sich auch noch drei verschiedene Freezer-Colourways. Es gibt eine Version im Look seiner frühen Evolutionsstufe, eine, die seine finale Form zeigt und last but not least auch noch den goldenen Freezer.

Auch ein exklusiver Goku-Ultra Instinkt-Sneaker soll laut Comicbook gelant sein.

Die bisherige Resonanz der Dragon Ball-Fans fällt positiv aus. Die meisten Fans auf Twitter zeigen sich angesichts der coolen Farben und der gelungenen Auswahl begeistert. Wer die Sneaker haben will, muss sich aber wohl beeilen, um die limiterte Edition zu ergattern – und einiges an Kohle hinblättern. Die Schuhe schlagen im Anta-Shop mit 160 bis 190 US-Dollar zu Buche.

Anta macht übrigens auch Klamotten im Dragon Ball Super-Look oder plant zumindest eine Kollektion:

ANTA ?? DRAGONBALL SUPER

