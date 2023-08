Dragon Ball-Cosplayer wagt sich an realistischen Piccolo und das Ergebnis sieht verblüffend aus

Das Cosplay sieht fast so aus wie Piccolo im Anime.

Die Version von Piccolo aus der Live-Action-Adaption Dragon Ball Evolution kam bei wenigen Anime-Fans gut an. Der Bösewicht hatte einen anderen Grünton bei der Hautfarbe, nur angedeutete Antennen auf dem Kopf und gerade mal leicht angedeutete spitze Ohren.

Ein Dragon Ball-Cosplayer hat sich nun die Mühe gemacht und ein realistisches Cosplay zu Piccolo erstellt, dass der Vorlage deutlich näher kommt als die Version aus der Realverfilmung. Wir zeigen euch, wie echt das Cosplay aussieht.

Dragon Ball: Cosplay zu Piccolo haut Messebesuchende aus den Socken

Auf seinem TikTok-Kanal zeigt imprincedeguzman, wie nah ein Cosplay an der Anime-Vorlage sein kann. Er war zu Besuch auf dem Pre-Tanabata Festival auf den Philippinen und hat dort den Besucher*innen sein Cosplay präsentiert.

In seinem Video ist zu sehen, wie er sogar Teil des Bühnenprogramms ist und von den Leuten vor Ort bewundert wird:

Was macht das Cosplay so gut? Das Cosplay hat den Hautton von Piccolo gut getroffen. Die Antennen und Ohren sehen aus wie beim Original und auch die Platten, die sich an seinem Körper befinden, wirken wie aus dem Anime. Als Kostüm trägt er seinen Kampfanzug aus Dragon Ball Z.

Selbst auf die schwarzen Fingernägel und die Muskeln und Sehnen am Hals und den Armen hat der Cosplayer geachtet. Das Kostüm wirkt, als wäre es bis ins letzte Detail durchgeplant worden. Kein Wunder also, dass die Geste zur Höllenspirale wie im Anime aussieht!

In einem weiteren Video ist der Prozess zu sehen, bei dem sich der TikToker in Piccolo verwandelt. Wir sehen, wie er die Haube auf seinem Kopf bemalt und im Gesicht Schattierungen hinzufügt, damit Piccolo wie echt aussieht.

Piccolo im Dragon Ball-Film

Wer nicht genug von Piccolo bekommen kann, der kann sich auf Crunchyroll den Film Dragon Ball Super: Super Hero ansehen. In dem Film geht es dieses Mal nicht um Son Goku und Vegeta, sondern um Piccolo und Son Gohan.

In Dragon Ball Super: Super Hero kehrt die Red Ribbon-Armee zurück. In seinen jungen Jahren hat Son Goku der Armee bereits ordentlich zugesetzt, weshalb einige Überlebende auf Rache aus sind. Dafür haben sie die Androiden Gamma 1 und Gamma 2 erschaffen, die sich selbst als „Superhelden“ bezeichnen.

Wie findet ihr das Piccolo-Cosplay?