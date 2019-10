Dragon Ball - Fans hissen riesigen Shenlong im Fußballstadion

Zum Abend haben wir noch eine kleine, dafür aber ziemlich coole Meldung für alle Fans von Dragon Ball. Dass es die beliebte Anime-und Manga-Reihe von Zeichner Akira Toriyama ab und an in den Bereich des Sports schafft, beispielsweise durch Fusions-Jubel der Fußballer, das haben wir schon des Öfteren gesehen. Dass aber gleich eine ganze Fan-Choreo auf Dragon Ball ausgelegt ist, das dürfte den meisten - zumindest in Europa, abseits der japanischen J-League - neu sein.

Shenlong als Fan-Choreo im Stadion

Twitter-Nutzer DBSHype hat jetzt ein Video vom Spiel Paris Saint Germain gegen Olympique Marseille geteilt, das eine Fan-Choreo der Pariser Fans zeigt. Hier das recht kurze Video:

Shenron spotted at PSG games pic.twitter.com/6uNe7dt2mQ — Dragon Ball Hype. (@DbsHype) October 28, 2019

Shenlong oder Shenron, wie er im Englischen genannt wird, samt Dragonballs "schwebt" in stattlicher Größe über dem Fanblock der PSG-Anhänger. Wer weiß, vielleicht erfüllt er ihnen ja endlich den Wunsch die Champions League zu gewinnen.

Wer ist Shenlong? Der riesige grüne Drache mit den roten Augen erfüllt in Dragon Ball den Wunsch all jener, die ihn zuvor mit Hilfe der sieben Dragonballs beschworen haben - natürlich gemäß dem Fall, dass der Wunsch seine Macht nicht übersteigt.

