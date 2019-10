Dragon Ball Z: Kakarot - Trailer zeigt Majin Vegeta im Kampf gegen Buu

Bereits am 17. Januar dürfen wir in Dragon Ball Z: Kakarot unsere Kindheitserinnerungen an DBZ im Action-Rollenspiel erneut durchleben. Bereits vergangene Woche hatte Publisher Bandai Namco einen weiteren Blick auf die RPG-Mechaniken des Spiels gewehrt und damit die Vorfreude auf das Spiel - zumindest bei uns - weiter gesteigert.

Im neuen Trailer bekommt jetzt der alte Grummelkopf Vegeta seinen Auftritt, genauer gesagt seine Majin-Form, wie wir sie aus der Buu-Saga und der vermeintlichen Gedankenkontrolle durch Babidi kennen.

Neues Gameplay zeigt Majin Vegeta in Aktion

Im über fünfminütigen Gameplay-Trailer erhalten wir reichlich frische Eindrücke von der Spielwelt und den Kämpfen mit Vegeta. Aber schaut selbst:

Was ist zu sehen? Vegeta ist im Trailer auf der Suche nach Majin Buu und befindet sich zu Beginn des Clips zunächst in einem kleinen Wüstendorf. Interessant: Durch eine spezielle Ki-Sicht werden dem Z-Fighter wichtige Orte und Personen in der Spielwelt farblich markiert. So leuchtet ein Angelspot blau während ein NPC lilafarben angezeigt wird.

Im weiteren Verlauf des Videos kämpft Majin Vegeta gegen eher leichtere Gegner, gegen Ende des Clips stellt sich ihm jedoch Majin Buu in den Weg und es kommt zum mächtigen und durchaus beeindruckenden Scharmützel.

