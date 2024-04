Dragon Ball: Son Gohan als Super-Saiyajin 3 sieht sogar noch cooler aus als sein Vater - Offizielles Artwork zeigt Form, die wir nie bekommen werden

Son Goku hat es sogar im Anime geschafft, zum Super Saiyajin 3 zu werden.

Der Super Saiyajin 3 ist eine der am seltensten zu sehenden Transformationsstufen in Dragon Ball. Selbst Son Goku hat sich nur wenige Male in den SSJ3 verwandelt. Das liegt vor allem daran, dass die Stufe nur an Orten eingesetzt werden sollte, an denen die Zeit stillsteht.

Aus diesem Grund hat sich Vegeta nie in den Super Saiyajin 3 verwandelt, zumindest nicht im Anime. Im Ableger Super Dragon Ball Heroes sehen wir Vegeta als SSJ3. Der Anime soll das gleichnamige digitale Kartenspiel bewerben. Durch dieses Videospiel wissen wir jetzt auch, wie Son Gohan in dieser Form ausgesehen hätte (via 3djuegos.lat).

Dragon Ball-Videospiel zeigt Son Gohan als SSJ3

Wie sähe er aus? In einem offiziellen Artwork sehen wir, wie Son Gohan sich in den Super Saiyajin 3 transformiert.

Der hat dieselben Merkmale wie sein Vater Son Goku: Die Haare wachsen auf eine gewaltige blonde Mähne heran. Dafür fallen die Augenbrauen im Gesicht aus.

Son Gohan als Super Saiyajin 3 aus Super Dragon Ball Heroes World Mission.

Zudem trägt er das Outfit seines Mentors Piccolo. Durch die gewaltige Aura und den strengen Blick wirkt Son Gohan wie ein ernstzunehmender Gegner, mit dem sich die Fieslinge besser nicht anlegen sollten.

Ist das Bild offiziell? Das Artwork ist aus einem offiziellen Videospiel von Dragon Ball. Allerdings hat der Erfinder von Dragon Ball, Akira Toriyama, nicht an diesem Spiel gearbeitet. Da Super Dragon Ball Heroes World Mission kein offizieller Teil der Geschichte ist, gehört Son Gohan als SSJ3 nicht zur Lore.

Doch es ist trotzdem interessant zu sehen, wie Son Gohan als Super Saiyajin 3 ausgesehen hätte, wenn er diese Form genutzt hätte. Generell sind in dem Titel viele Gedankenexperimente und unterschiedliche Kombinationen enthalten, die es so im Anime nicht gab.

Was ist das für ein Kartenspiel? Super Dragon Ball Heroes World Mission ist ein digitales Kartenspiel von Dimps und Bandai Namco. Es beinhaltet über 350 Charaktere aus Dragon Ball, die wir im Spiel in unterschiedlichen Formen sehen.

So kommen auch Formen vor, die es im offiziellen Anime gar nicht gab. Son Gohan können wir in diesem Spiel beispielsweise ebenso in seiner SSJ4-Form sehen. Der Titel ist sowohl für PC als auch für Nintendo Switch erhältlich, falls ihr euch selbst live von Son Gohan als SSJ3 überzeugen wollt.

In dem Kartenspiel müssen Fans zum Super Dragon Ball Heroes-Weltmeister werden. Sie bauen ihr eigenes Deck, um echte und KI-Gegner aufzuhalten.

Was haltet ihr von Son Gohan als Super Saiyajin 3?