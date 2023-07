Dragon Ball: Vegeta hat den Super-Saiyajin 3 nie erreicht und dahinter könnten gleich mehrere Gründe stecken

Ist Vegeta einfach nur zu schwach?

Lange Haare und fehlende Augenbrauen sind in Dragon Ball die Markenzeichen für die dritte Stufe des Super-Saiyajins. Son Goku und Gotenks, die fusionierte Form von Son Goten und Trunks, setzen den SSJ3 zum ersten Mal im Kampf gegen Boo ein, dem wohl stärksten Bösewicht der Z-Saga.

Doch ein Saiyajin, der mit Son Goku wetteifert, hat diese Technik bislang noch nicht eingesetzt. Die Rede ist von Vegeta, dem Prinz der Saiyajins. Der Grund dafür wird im Manga und Anime nie enthüllt: Ist er womöglich einfach zu schwach für die dritte Stufe? Wir geben euch mehrere Gründe, wieso Vegeta den SSJ3 bislang noch nie eingesetzt haben könnte (via Screen Rant).

Vegeta setzt in Dragon Ball nie den SSJ3 ein: Die möglichen Gründe

Ist Vegeta zu schwach für den SSJ3? Definitiv nicht! Vegeta kann in Dragon Ball Super mittlerweile den Super-Saiyajin Gott und andere Stufen erreichen, der noch mehr Training und Stärke verlangt als der SSJ3. Außerdem setzt er im Dragon Ball GT-Anime den SSJ4 ein, der eine Stufe über dem dreifachen Super-Saiyajin steht.

Deshalb liegt es nicht daran, dass Vegeta zu schwach für den SSJ3 ist. Er hat womöglich seine eigenen Gründe, die auf seine Kampftaktik zurückzuführen sind.

Vegeta beherrscht weitaus kraftvollere Super-Saiyajin-Stufen.

Was sind die Gründe? Der SSJ3 kostet deutlich mehr Energie als der SSJ2. Auch nachdem sich ein Saiyajin wieder zurückverwandelt, ist er noch lange in einem erschöpften Zustand. Das kann vor allem in langen Kämpfen zum Verhängnis werden, in denen Ausdauer gefragt ist.

Deshalb setzt Vegeta beispielsweise im Kampf gegen Beerus in Dragon Ball Super nur den SSJ2 ein. Womöglich weiß er, dass ihm ein mächtiger Gegner gegenübersteht, der sich nicht so leicht mit dem SSJ3 überrumpeln lässt. Deshalb setzt er hier wohl eher auf Ausdauer statt auf Kraft.

Zum anderen könnte Vegetas Stolz ihm im Weg stehen. Son Goku hat viele der Saiyajin-Stufen vor ihm gemeistert und sogar seinem Sohn Trunks beigebracht, wie der SSJ3 funktioniert. Deshalb könnte sich Vegeta schon aus Prinzip weigern, die dritte Stufe einzusetzen.

Hinzu kommt, dass der SSJ2 bereits für viele Gegner in Dragon Ball Z ausgereicht hat und Vegeta den Umgang mit der zweiten Stufe gut beherrscht. Deshalb könnte er sich dazu entschieden haben, weiterhin bei dem zweifachen Super-Saiyajin zu bleiben.

Doch leider hat Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama bislang noch keinen offiziellen Grund geliefert, wieso Vegeta sich nicht in den SSJ3 verwandelt. Somit können wir nur spekulieren, was die Motive von Vegeta sind.

Was denkt ihr: Wieso könnte sich Vegeta dazu entschlossen haben, den SSJ3 nicht einzusetzen?