Dragon Ball Z: Es gibt einen Grund, wieso sich Son Goku so selten in den Super Saiyajin 3 verwandelt

Wieso ist der Super Saiyajin 3 so selten zu sehen? Es gibt einen guten Grund!

Im Laufe des Dragon Ball Z-Animes durchlaufen Son Goku und die anderen Super Saiyajins mehrere Transformationsstufen. Son Goku trumpft mit seinem Ultra Instinkt auf, Son Gohan beherrscht nun seine mächtige Beast-Form.

Im Laufe der Jahre haben nur Son Goku und Gotenks (die Fusion aus Son Goten und Trunks) in der offiziellen Dragon Ball-Lore den Super Saiyajin 3 gemeistert. In dieser Form bekommen die Saiyajins überlange Haare, verlieren im Gegenzug aber ihre Augenbrauen. Diese Stufe ist eine der seltensten Formen, in die sich Son Goku und Co. verwandeln. Und das hat einen guten Grund.

Dragon Ball Z: Darum taucht der Super Saiyajin 3 so selten auf

Was ist der Grund? Die dritte Stufe der Super Saiyajins ist noch mächtiger als die anderen beiden Formen. Allerdings benötigt so eine große Kraft auch mehr Ki. Deshalb zehrt der SSJ3 viel stärker an der Ausdauer der Saiyajins, was in längeren Kämpfen schnell zum Nachteil werden kann.

In Manga-Kapitel 476 offenbart Son Goku, dass der SSJ3 nur in Welten genutzt werden kann, in denen die Zeit stillsteht. Sollte diese Form auf der Erde oder Orten genutzt werden, an denen die Zeit normal fließt, kostet der Super Saiyajin 3 zu viel Energie.

Deshalb ist der SSJ3 nicht für Sterbliche gemacht, weil er einfach nicht für die sterbliche Welt konzipiert ist. Im Jenseits steht die Zeit still, weshalb der SSJ3 hier einen großen Nutzen hätte.

Wann ist der SSJ3 zu sehen? Den ersten Auftritt hat der Super Saiyajin 3 während des Kampfes gegen Majin Boo. Son Goku verwandelt sich in den SSJ3, um Trunks genug Zeit zu verschaffen, den Dragon Radar zu finden. Gotenks verwandelt sich nur wenig später in den SSJ3, um Majin Boo die Stirn zu bieten.

Der SSJ3 wird in Dragon Ball Daima womöglich keine Rolle spielen, da Son Goku hier wieder zum Kind geschrumpft wird:

1:01 Dragon Ball Daima zeigt im neuen Trailer Son Goku und die Bösewichte

Son Goku nutzt den SSJ3 außerdem in Dragon Ball Super, als er sich auf Kai-Os Planeten befindet. Der Planet befindet sich im Jenseits, weshalb die dritte Stufe hier ungehindert genutzt werden kann, ohne zu viel Ki zu verbrauchen.

Son Goku verwandelt sich auch während des Turniers der Kraft in den Super Saiyajin 3, allerdings nur für eine kurze Zeit. Das Turnier wird nämlich an einem Ort ausgetragen, an dem die Zeit normal weiterläuft.

Hättet ihr den Super Saiyajin 3 gerne öfter gesehen? Oder seid ihr eher Fan von anderen Stufen?