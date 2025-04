Dragon Ball: Son Goku hat sich noch nie in diese Super-Saiyajin 3-Version verwandelt - dafür aber ein anderer Kämpfer

Neben diesem legendärem Super-Saiyajin 3-Design gibt es noch eine andere Variante in Dragon Ball. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Der dreifache Super-Saiyajin gilt womöglich als eine der legendärsten Saiyajin-Transformationen in der Geschichte von Dragon Ball. Immerhin sieht Son Goku in dieser Form mit seinen langen, zerzausten blonden Haaren, die fast bis zum Boden reichen, komplett anders aus als in seinen vorherigen Verwandlungsstufen.

Es gibt jedoch noch eine weitere Version des dreifachen Super-Saiyajins von Akira Toriyama, die bis 2024 noch nie im Anime aufgetaucht ist. In diesem Konzept des dreifachen Super-Saiyajin hat der Kämpfer keine langen, sondern kürzere und abstehende Haare.

Fans hatten geglaubt, dass dieses Design nie in einem Anime vorkommen würde und wurden mit dem Release von Dragon Ball Daima überrascht.

Das zweite Original-Konzept des dreifachen Super-Saiyajins

Im Artbook “Dragon Ball: A Guide to the Akira Toriyama World” von 2014 bekamen Fans zum ersten Mal die allerersten Entwürfe zum Super-Saiyajin 3 von Akira Toriyama zu Gesicht. Die beliebte Saiyajin-Transformation von Son Goku wurde mit einem komplett anderen Haarschnitt gezeichnet, als Fans es kannten.

Generell erinnert diese Super-Saiyajin 3-Form von Goku mit den kürzeren blonden Haaren, die stark nach hinten abstehen, an das Aussehen des zweifachen Super-Saiyajins. In diesem Post könnt ihr euch das Design selbst anschauen:

Da das Artbook schon über 10 Jahre alt ist und sich Akira Toriyama in der Zwischenzeit für das aktuelle Design mit langen blonden Haaren entschieden hatte, war die Chance, dass dieses Design von Son Goku wieder auftauchen würde, also nahezu null. Immerhin war bis Daima Son Goku der einzige bekannte Saiyajin-Krieger, der diese Stufe erreicht hatte.

Fans konnten natürlich nicht ahnen, dass 2024 mit dem Release von Dragon Ball Daima das alte und eigentlich verworfene Konzept für den dreifachen Super-Saiyajin wieder aufgegriffen wird. Hier wurde es einem ganz anderen Charakter zuteil: Vegeta.

Vegeta erhielt sein Super-Saiyajin 3-Power Up und das Original-Design von Akira Toriyama

In Dragon Ball Daima erreichte Vegeta in Episode 12 eine “neue” Form und überraschte Fans der Serie. Der stolze Saiyajin-Krieger verwandelte sich in den dreifachen Super-Saiyajin, was bisher nur Son Goku geschafft hatte.

Vegetas Super-Saiyajin 3-Form ist das alternative Design von Akira Toriyama. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Dass Vegeta überhaupt die Form beherrscht und einsetzen konnte, war neben dem ganz anderen Aussehen eine weitere Überraschung für Fans.

Wenn ihr mehr über Vegetas Transformation zum dreifachen Super-Saiyajin in Daima erfahren möchtet, könnt ihr das hier nachlesen:

Hier könnt ihr Dragon Ball Daima anschauen oder den Manga von Dragon Ball Super lesen

Dragon Ball Daima könnt ihr auf Crunchyroll, ADN und Netflix anschauen. Die Anime-Serie umfasst insgesamt 20 Episoden, die im japanischen Originalton und deutschen Untertiteln ausgestrahlt werden.

Den Manga zu Dragon Ball Super und somit die chronologische Fortsetzung von Z und Daima könnt ihr auf der offiziellen Webseite MangaPlus von Shueisha auf Englisch weiter lesen. Aktuell hat der Manga 104 Kapitel.

Welches Super-Saiyajin 3-Design gefällt euch besser und welche Saiyajin-Transformation oder -Technik ist euer absoluter Favorit?