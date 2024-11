Offizielles Dragon Ball Sparking Zero-Turnier endet in Disaster, weil die Gegner 10 Minuten nur auf und ab fliegen - zeigt, wie kaputt die Balance ist

Dragon Ball Sparking Zero! ist Anfang Oktober erschienen.

Dragon Ball: Sparking Zero! ist Anfang Oktober für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC erschienen. Obwohl der Titel das Dragon Ball-Feeling wirklich gut einfängt und eine gigantische Auswahl an Kämpfer*innen bietet, lässt ausgerechnet das Kampfsystem zu wünschen übrig.

Wie kaputt dieses ist, hat sich am vergangenen Wochenende gezeigt, als die besten Spieler*innen Frankreichs aufeinander getroffen sind.

3:09 Dragon Ball Sparking Zero enthüllt 21 neue Kämpfer, darunter auch beliebte Fusionen

Autoplay

Die langweiligste Sportart?

Darum geht's: Seit Mitte des Monats finden Online-Qualifier für das dramatische Showdown-Turnier statt. Spieler*innen aus aller Welt treten dabei gegeneinander an und kämpfen um einen Platz beim großen Finale, das am 18. und 19. Januar 2025 in Los Angeles stattfindet.

Am vergangenen Sonntag stand der Qualifier in Frankreich an und dabei kam es zu einem echten Eklat. Im Finale trafen die beiden Spieler Hilliasteur und Shiryuu aufeinander. Und was eigentlich der große Klimax des Turnier sein sollte, entwickelte sich zu einer Farce.

Die beiden Spieler verbrachten nämlich satte zehn Minuten nur damit, wild durch die Luft zu fliegen. Selbst die Kommentator*innen hatten irgendwann genug davon. In diesem Clip auf X könnt ihr euch das "Spektakel" ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das steckt dahinter: In Dragon Ball: Sparking Zero! verbrauchen Androiden-Charaktere kein Ki, wenn sie einen Dash ausführen. Das führt dazu, dass sie im Grunde unendlich durch die Arena dashen können. Es reicht also, einen einzigen Schlag zu landen und dann einfach auszuweichen, bis die Zeit abgelaufen ist. Dann gewinnt nämlich der Charakter, der am meisten Leben übrig hat.

Diese Taktik hat sich Shiryuu zu Nutze gemacht und so das Turnier gewonnen. In einem Post auf X schreibt der Spieler selbst, dass er nur gewonnen hat, weil er mit Androiden weggelaufen ist. Dazu setzt er den Hashtag #FIXSPARKINGZERO, der die Entwickler*innen unter Druck setzen soll.

Bandai Namco hatte eigentlich von vornherein gesagt, dass Dragon Ball: Sparking Zero! nicht als E-Sport-Titel konzipiert ist und es daher auch keine perfekte Balance im Spiel gibt. Immerhin sind nicht alle Dragon Ball-Charaktere gleichstark.

Die Community diskutiert jetzt darüber, ob das Spiel auf eine bessere Balance angepasst werden sollte oder nicht. Eins ist klar: wenn sich gar nichts ändert, wird das Turnier im Januar eine der langweiligsten Sportveranstaltungen seit langer Zeit.

Was denkt ihr darüber? Sind die Entwickler*innen schuld oder die Spieler*innen, die solche Taktiken ausnutzen?