Dragon Ball Sparking! Zero sorgt mit der Ankündigung des neuen DLC-Kämpfers für große Freude in der Community und ihr kennt den Saiyajin womöglich nicht einmal

Ein "neuer" Saiyajin und Community-Libeling hat seinen großen Auftritt in Dragon Ball Sparking Zero! (Bild: © Akira Toriyama / Bandai Namco)

Dragon Ball Sparking! Zero bietet eine so große Auswahl an spielbaren Kämpfer*innen und doch äußerten Fans immer wieder den Wunsch auf weitere Charaktere – besonders Figuren, die nicht zur Goku-Familie gehören.

Unerwartet war da die Enthüllung des neuesten DLC-Kämpfers von Sparking Zero, denn mit diesem Saiyajin hatte kaum jemand gerechnet.

Es handelt sich um Shallot und der ist zwar ein Liebling von Fans eines anderen Dragon Ball-Spiels, gleichzeitig haben aber viele in der Community noch gar nicht von ihm gehört.

1:35 Dragon Ball Sparking! Zero enthüllt im Trailer einen neuen DLC-Kämpfer und es ist sogar ein Saiyajin

Shallot – der Saiyajin-Held aus Dragon Ball Legends

Bandai Namco kündigte vor einer Woche einen neuen Kämpfer für das Roster von Dragon Ball Sparking! Zero an. Dabei handelt es sich jedoch nicht um irgendeinen Charakter und Kämpfer aus dem Dragon Ball-Universum, sondern um einen kleinen Community-Liebling, Saiyajin und Protagonisten von Dragon Ball Legends: Shallot, der ebenfalls von Akira Toriyama entworfen wurde.

Shallot ist mit seinem unverkennbarem Moveset aus Dragon Ball Legends zurück. (Bild: © Akira Toriyama / Bandai Namco)

Im Mobile-Ableger Dragon Ball Legends aus dem Jahr 2018 schlüpften Spieler*innen in die Rolle des Amnesie-geplagten Saiyajins, der zu Beginn der Geschichte in einen Kampf zwischen den legendären Super-Saiyajin Broly und Goku verwickelt wird.

Im Laufe der Story trifft er auf bekannte Gesichter wie Bulma, Beerus, Whis und Jaco, aber auch auf neue Figuren wie den Fiesling Zahha und den Saiyajin Giblet. Seine Reise wird zur ganz eigenen Dragon Ball-Erzählung mit einzigartigen Charakteren von Akira Toriyama, eigenem Power-Up-System und einer Fanbase, die über die sieben Jahre stetig gewachsen ist.

Shallot wird Teil von Dragon Ball Sparking! Zero und die Community ist außer sich vor Freude

Am 27. Juni 2025 wird Shallot offiziell als spielbarer Charakter dem Roster von Dragon Ball Sparking! Zero hinzugefügt. Spieler*innen im Besitz des Season Passes hatten bereits am 23. Juni 2025 Early Access zum neuen DLC-Kämpfer. An sich wird Shallot aber ein kostenloser DLC-Kämpfer sein und Fans des starken Saiyajins könnten nicht glücklicher sein

Für viele ist es ein kleiner Traum, der endlich wahr wird. Seit seinem Debüt forderte die Community immer wieder, dass dieser eigenständige Saiyajin auch außerhalb von Legends spielbar sein sollte.

Während einige den Helden kaum kennen, sind die Fans von ihm begeistert, wie es die Kommentare unter dem Beitrag von X-User SLOplays zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Darunter äußern sich viele positiv überrascht über Shallots Enthüllung und betonen lautstark, wie lange sie doch auf diesen Tag gewartet haben. Andere User können es kaum glauben und hielten den Beitrag für einen Fake oder einen Streich, bis SLOplays den offiziellen Link zum Trailer verlinkt hat – danach kamen die Freudentränen!

Fans lieben seinen Look in Dragon Ball Sparking Zero! (Bild: © Akira Toriyama / Bandai Namco)

Außerdem sind Fans begeistert davon, dass Shallot in Dragon Ball Sparking! Zero sogar seine typische Kolorierung aus Dragon Ball Legends größtenteils beibehalten hat und somit etwas anders aussieht als die restlichen Kämpfer*innen.

Aufgrund seines Ursprungs in einem mobile-Spiel gibt es natürlich auch Fans in der Dragon Ball-Community, die ihn nicht kennen und zu Beginn etwas verwirrt über den Hype waren. Dennoch freut sich die Dragon Ball Sparking! Zero-Community auf diesen unerwarteten Neuzugang.

Kennt ihr Shallot und welchen Kämpfer wünscht ihr euch als nächsten DLC-Charakter in Sparking Zero?