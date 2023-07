Dragon Ball trifft auf Spider-Man: So würde Son Goku aussehen, wenn sich Venom in ihm einnistet

In Kombination mit Venom ist Son Gokus fröhliche Persönlichkeit nicht wiederzuerkennen.

Dragon Ball-Fans faszinieren aktuell mit ihren äußerst beeindruckenden Zeichnungen. Oft werden die Charaktere in unterschiedlichen Kombinationen miteinander verschmolzen oder die Künstler wenden Super-Saiyajin-Stufen an, die die Charaktere eigentlich gar nicht beherrschen würden.

Protagonist Son Goku ist ein gern genommenes Motiv, an dem die Künstler ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ein Bild zeigt beispielsweise, wie Son Goku mit all seinen Super-Saiyajin-Formen aussehen würde. In einer neuen Zeichnung verschmilzt Son Goku allerdings nicht mit irgendeinem Charakter aus Dragon Ball, sondern aus dem Marvel-Universum.

Dragon Ball x Spider-Man: Son Goku als Wirt für Venom

Auf Pinterest teilt Edgar Miranda ein Bild, in dem die Welten von Dragon Ball und Spider-Man aufeinandertreffen. Venom ist ein Antagonist in Spider-Man und ein außerirdischer Symbiont, der sich einen Körper als Wirt suchen muss, damit er überleben kann.

Im gezeigten Bild hat sich Venom wohl dazu entschieden, die Kontrolle über den Körper von Son Goku zu übernehmen. Das Ergebnis zeigt einen veränderten Son Goku:

© Edgar Miranda, Pinterest

Wie sieht Son Goku in der Zeichnung aus? In dem Bild ist Son Goku mit weit aufgerissenen Augen zu sehen, in denen keine Pupille mehr zu sehen ist. Außerdem bekommt er muskulöse schwarze Arme, auf denen Venen zu erkennen sind. Dieses Aussehen ist charakteristisch für Venom, wenn er die Kontrolle über eine Person übernimmt.

Hinzu kommt das fiese Grinsen, das wir bei dem Saiyajin sonst nie sehen. Das Bild lässt erahnen, wie sadistisch der außerirdische Symbiont normalerweise ist.

Die Zeichnung enthält sogar noch ein zusätzliches Gimmick: Im Hintergrund ist Shenlong zu sehen, der sich ebenfalls in eine schwarze Gestalt verwandelt hat. Wir wollen uns nicht ausmalen, wie mächtig Venom werden würde, wenn er die Kontrolle über den Drachen erlangen könnte, der fast alle Wünsche erfüllen kann.

Doch auch mit Son Goku als Wirt wäre Venom ein nahezu unschlagbarer Gegner für Peter Parker oder andere Gegner im Dragon Ball-Universum. Wir freuen uns darauf, in Zukunft noch weitere Fan-Bilder zu sehen, in denen unterschiedliche Franchises miteinander verschmelzen.

Was haltet ihr von der Zeichnung? Welchen Wirt hättet ihr eher für Venom genommen?