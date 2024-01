Dragon Ball Z: Diese 21 Jahre alte Spiele-Werbung ist fast zu absurd, um wahr zu sein - und es geht um Haare

Die Haarpracht aus dieser Werbung zu einem Dragon Ball-Spiel bekommen wir kaum ins Bild. (Bild: Atari)

Schauen wir uns heutzutage Trailer zu Dragon Ball-Spielen wie dem kommenden Dragon Ball: Sparking! Zero an, erwarten wir vor allem coole Animationen, epische Kämpfe und bekannte Gesichter. Dass die Werbung zu den Games zur beliebten Anime-Reihe aber nicht immer so wie heute aussahen, zeigt eine etwas absurd anmutende Anzeige aus einem Magazin von 2003.

Diese Dragon Ball-Werbung war einfach ganz anders

Die Dragon Ball-Reihe wird bald 40 Jahre alt und da ist es nicht verwunderlich, dass es über die Jahrzente auch jede Menge erfolgreicher Spiele zum Manga und Anime gab. Dass das Marketing dazu zu Game Boy Advance-Zeiten aber noch ein wenig anders als heute aussah, zeigt ein Fan auf Reddit in einem Post.

Hier hat er nämlich eine Zeitungswerbung aus der Mottenkiste gekramt, die inzwischen über 20 Jahre auf dem Buckel hat.

Aber schaut es euch einfach selbst an:

Wer hier etwas zu "Dragon Ball Z: The Legacy of Goku 2" erfahren will, wird es bei der Werbung schwer haben. Statt das nämlich bekannte Charaktere wie Son Goku selbst oder das Gameplay abgebildet sind, bekommen wir hier ein Bild von einem Modell, dessen strohblonde Haare in bester Saiyajin-Manier zu Stacheln hochgestylt wurde. Dazu gibt es aber keinen Kampfanzug, sondern typische 2000er-Fashion inklusive Halskettchen.

Und siehe da, wenn wir ganz genau hinschauen, finden wir in der Ecke immerhin zwei kleine Screenshots mit Gameplay vom Spiel! Abgerundet wird das ganze durch einen herrlichen Werbetext:

Wie stark ist es in dir? Es ist Zeit, das Bedürfnis zu füttern [im Sinne von befriedigen, Anm. d. Red.]. "DBZ: The Legacy of Goku II." Ihr geht von der Trunks-Saga bis zu den Cell-Spielen. Mit fünf spielbaren Charakteren und mehr als 200 Maps zum Erkunden. Juni 2003. Bestellt jetzt vor.

Zum Vergleich, hier gibt's den neuesten Trailer zu Dragon Ball: Sparking! Zero:

2:12 Dragon Ball Sparking! Zero: Im neuen Budokai-Spiel könnt ihr Goku und Vegeta in 24 Formen spielen

Auch in den Kommentaren unter dem Post sorgt diese Werbung für reichlich Nostalgie und ein wenig Belustigung. Es ist schwer vorstellbar, wie etwas noch mehr nach den 2000ern aussehen könnte. "Das bringt mich wieder zurück!", schwelgt etwa ein Fan, worauf ein anderer scherzhaft antwortet: "Bist du etwa Future Trunks?" Viele erinnern sich noch daran, diese Werbung damals zum ersten Mal gesehen zu haben.

Aber auch die Frisur des Modells selbst sorgt für den ein oder anderen Schmunzler: "Und da sag noch einer, DBZ-Haare können in Live-Action nicht gut aussehen!" Manche Fans diskutieren hier sogar, welches Haargel aus den 2000ern stark genug war, um so eine Frisur hinzubekommen.

Würdet ihr euch diese Art von Werbung für Videospiele manchmal auch zurück wünschen?