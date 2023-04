Dragon Ball-Fans können sich freuen: Ab heute gibt es DB Super endlich wieder im Free TV.

Dragon Ball Super wird ab heute wieder im kostenlosen Fernsehen ausgestrahlt. Die gesamte Anime-Serie kommt jeweils in Doppelfolgen, und zwar montags bis freitags, also beinahe täglich. Anschließend sind die Episoden dann auch noch gratis in der Mediathek abrufbar. Perfekt für alle, die es nochmal oder zum ersten Mal sehen wollen.

Dragon Ball Super kommt ab heute wieder im Free TV

Wann geht's los? Ab heute, dem 6. April. Die Dragon Ball Super-Folgen laufen von Montag bis Dienstag jeweils um 16:20 Uhr. Gezeigt werden zwei Folgen hintereinander.

Wo kann ich DB Super gucken? Die Folgen der Anime-Serie werden allesamt im linearen Fernsehen auf ProSieben MAXX ausgestrahlt. Anschließend könnt ihr euch die Episoden dann aber auch gratis in der Mediathek online ansehen.

Darum geht's: In Dragon Ball Super bekommen es Vegeta, Son Goku und Co vor allem mit dem Gott der Zerstörung Beerus und dem Engel Whis zu tun. Aber die Helden erwarten auch noch diverse Kämpfer*innen aus anderen Universen im großen Turnier der Kraft . Dort geben sich dann auch illustre Fieslinge wie Hit und Jiren die Ehre.

Insgesamt umfasst Dragon Ball Super stolze 131 Episoden. Sie stammen alle von Toei Animation, Regie führt Kimitoshi Chioka. Produziert wurde die Serie von Ryouta Nakamura und Tatsuya Nagamine.

Ursprünglich wurden diese Folgen der neuesten Dragon Ball-Serie bereits in den Jahren 2015 bis 2018 in Japan ausgestrahlt. In Deutschland waren sie ebenfalls schon zu sehen, allerdings erst 2022.

Eine neuere Anime-Serie aus dem Hause Dragon Ball gibt es leider nicht. Aber dafür wurde die Geschichte schon mehr oder weniger direkt in zwei Dragon Ball-Kinofilmen weitergeführt. Zum einen gibt es da Dragon Ball Super: Broly, zum anderen den neueren Dragon Ball Super: Super Hero.

Parallel dazu läuft allerdings der Manga weiter. Darin gab es auch schon einen kompletten Story-Bogen rund um Planetenfresser Moro, der bisher noch nicht in Anime-Form verfilmt worden ist. Auch die Geschichte um Granolah wurde bisher noch nicht in Serien-Form adaptiert. Die Chancen stehen also gar nicht schlecht, dass da noch eine Fortsetzung der Anime-Serie kommt.

Freut ihr euch drauf, die Dragon Ball Super-Folgen (nochmal) im Free TV gucken zu können? Was ist euer Seiren-Highlight?