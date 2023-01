Dragon Ball Super: 'Wie eine Kreditkarte' - der absurde Grund, warum Freezer jetzt Black Freezer ist

Freezer kehrt zurück und hat eine neue, noch fiesere und stärkere Form. Dieses Mal sieht er schwarz aus und steckt nicht nur Granolah am Ende von dessen Dragon Ball Super-Arc in die Tasche, sondern schaltet auch Son Goku und Vegeta mit Leichtigkeit aus. Aber wieso heißt es jetzt Black Freezer und was haben sich die Menschen hinter dem Manga bei der Entscheidung gedacht? Ein frisches Interview liefert teils kuriose Antworten.

Darum ist Freezers neue Form in Dragon Ball Super jetzt schwarz

Darum geht's: Der Dragon Ball Super-Manga hat letztes Jahr den Granolah-Storybogen mit einem echten Knall (und fiesen Cliffhanger) beendet. Nachdem er zwei Jahre lang mit Abwesenheit geglänzt hat, taucht plötzlich Freezer wieder auf und drischt alle einfach windelweich, als wäre es Nichts.

Black Freezer: Aber Freezer ist nicht nur einfach zurück, sondern hat auch einen neuen Look. Dieses Mal erstrahlt der Antagonist aber nicht in lila, weiß oder gold, sondern in schickem Schwarz. Black Freezer ist geboren und dahinter stecken zwei ziemlich simple wie überraschende Überlegungen.

Kreditkarte und Schwarze Löcher? In einem neuen Interview aus 2023 erklärt der Dragon Ball-Zeichner Toyotarou die Gedankengänge hinter der neuen, schwarzen Freezer-Form. Die Idee kam von Kreditkarten: Was ist krasser als eine goldene Kreditkarte? Richtig, die schwarze.

"Wir haben über das Top-Level von einer Kreditkarte gesprochen. Die Stufe über gold ist schwarz. Andersherum würde es nicht funktionieren."

Außerdem gibt es im Weltraum bekanntermaßen schwarze Löcher und die seien wiederum sehr mysteriös. Dasselbe gelte dementsprechend auch für die Farbe Schwarz und deswegen passe das alles ganz hervorragend.

Freezers Comeback am Schluss des Granolah-Arcs wurde von langer Hand geplant

In genau demselben Interview (via Comicbook) wird auch noch darüber gesprochen, dass bereits seit langem geplant war, Freezer ganz am Ende so ins Rampenlicht zu stellen. Der Ausgang stand schon fest und konnte gut vorbereitet werden.

Auch wenn Freezer zwei Jahre lang nicht im Dragon Ball Super-Manga aufgetaucht ist, war doch immer wieder von ihm die Rede – mit voller Absicht. Die Leser*innen sollten konstant an ihn erinnert werden und sich fragen, ob und wann der Bösewicht irgendwann zurückkommt.

Was haltet ihr von Black Freezer und vor allem von der Erklärung für seine neue schwarze Form?