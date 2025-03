"Das ist Perfektion!": Neues Cover des Dragon Ball Super-Mangas zeigt die DBZ-Kämpfer in ihrer mächtigsten Form

Son Goku und Co. waren in Dragon Ball noch nie so stark wie jetzt, (Bild: © Toyotaro, Shueisha)

Obwohl Dragon Ball Super sich nach wie vor in der langen Pause befindet und das letzte aktuelle Kapitel nur eine Kurzgeschichte abseits der Haupthandlung war, bekommen Fans jetzt einen Hoffnungsschimmer geboten.

In einem Livestream auf der offiziellen Webseite von Dragon Ball wurde das Cover von Dragon Ball Super Band 24 enthüllt. Die Zeichnung des Dragon Ball-Künstlers und Toriyamas ehemaligen Lehrlings Toyotaro hat die Community regelrecht vom Hocker gehauen.

Auf dem Band sind nämlich die stärksten Kämpfer aus Dragon Ball Z in ihren mächtigsten Formen zu sehen.

Endlich ist Broly auch einmal mit den anderen zusammen in einer Zeichnung und das nicht als Bösewicht

Die neueste Zeichnung und das Cover des 24. Bandes von Dragon Ball Super wurde zum gleichen Zeitpunkt enthüllt, als das Releasedatum für den Band bekannt gegeben wurde.

Das neue Cover zeigt Son Goku, Vegeta, Piccolo, Son Gohan und Broly in ihren aktuell stärksten Formen: Son Goku in seinem gemeisterten Ultra Instinkt, Vegeta mit Ultra Ego, Piccolo im erwachten Orange Piccolo-Zustand, Son Gohan in Beast-Form und sogar Broly als womöglich legendären Super-Saiyajin mit grünen Haaren.

Das Cover wurde in einem offiziellen Livestream auf der Dragon Ball-Webseite enthüllt. (Bild: © Toyotaro, Shueisha)

Während Goku, Vegeta, Gohan und Piccolo bereits im Manga in dieser Gestalt vorgekommen sind, haben Fans Broly als legendären Super-Saiyajin nicht kommen sehen. Schließlich war nur bekannt, dass Vegeta und Son Goku mit Broly in Dragon Ball Super aktuell trainieren und nicht, dass er diese Form bereits beherrschen könnte.

Broly tauchte zuletzt im Manga als nur in seiner normalen Gestalt als Zuschauer auf, als es zwischen Beast-Gohan und Ultra Instinkt-Goku einen Vater-Sohn-Testkampf gab. Danach ging der Manga aufgrund des Todes von Akira Toriyama bereits in die lange Pause. Im neuesten Oneshot-Kapitel hatte Broly keinen Auftritt.

Es ist noch unklar, wie viele Kapitel der 24. Band von Dragon Ball Super umfassen wird und ob er einen Hinweis auf eine Fortsetzung liefern könnte. Der neueste Band erscheint am 4. April 2025 in Japan. Für Deutschland gibt es bisher kein Releasedatum.

Fans sind aus dem Häuschen und hoffen auf eine Fortsetzung

X-User @DBSHype hat die Zeichnung natürlich als leidenschaftlicher Dragon Ball-Fan sofort in einem Beitrag geteilt und Toyotaro dafür gelobt, wie gut die Zeichnung geworden ist. Der Meinung schließen sich ein Großteil der Fans unter dem Beitrag an.

Hier einige Kommentare unter dem Beitrag:

“Dragon Ball ist in guten Händen.” Von @AnimeBallsDeep

“LEGENDÄRER SUPER-SAIYAJIN BROLY IS KANON!” Von KaizenXIX

“Toyotaro macht seinen Mentor stolz!” Von @p9cker_girl

“Dieses Cover ist Perfektion. Toyotaro, du bist klasse!” Von @maplesky1998

Ihr wollt Dragon Ball Super noch einmal lesen oder nachholen? Hier könnt ihr es tun

Wenn euch beim Anblick der neuesten Zeichnung von Toyotaro wieder die Lust kommt, Dragon Ball Super zu lesen, dann könnt ihr das auf der offiziellen Webseite von Shueishas MangaPlus machen. Dort findet ihr alle bisher veröffentlichten 104 Kapitel von Dragon Ball Super komplett auf Englisch.

Der Release des anstehenden 24. Bandes von Dragon Ball Super könnte vielleicht bedeuten, dass die Serie schon bald wieder fortgesetzt wird. Schließlich hat Toyotaro mit der Zeichnung und dem neuesten Kapitel bewiesen, dass er das Zeug hat, Akira Toriyamas Werk fortzuführen.

Aber wie ist eure Meinung zu einer Fortsetzung von Dragon Ball Super? Oder hättet ihr lieber eine zweite Staffel von Daima?