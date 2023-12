Dragon Ball Super: So mächtig würde Son Gokus Super-Saiyajin 5 aussehen

Son Goku wurde in Dragon Ball GT zum SSJ4, aber einen SSJ5 gab es bisher nie offiziell.

Dragon Ball GT gehört zwar laut den meisten Fans nicht offiziell zum Kanon, hatte aber ein paar sehr spannende Ideen. Zum Beispiel, Son Goku und Co eine weitere Transformationsstufe in Form des Super-Saiyajin 4 zur Verfügung zu stellen. Die orientierte sich mehr an der Macht der Ozaru, den Weraffen und weniger an Göttern und Engeln wie Dragon Ball Super. Jetzt führt ein Fan den Gedanken weiter und zeigt, wie Son Goku als Gott der Affen und Super Saiyajin 5 aussehen könnte.

Dragon Ball-Fanart: Super Saiyajin 5 wird wohl nie passieren, aber so könnte das aussehen

Sträflich vernachlässigt: Der Super-Saiyajin 4. Die Verwandlung verpasst Son Goku wieder schwarze Haare, einen Schwanz und rotes Fell, das Teile seines Körpers bedeckt. Die neue Kraftstufe war aber nur innerhalb von Dragon Ball GT zu sehen und wurde in der Kanon-Fortsetzung Dragon Ball Super nie richtig gewürdigt.

Statt sich wieder mehr an den Weraffen Ozaru zu orientieren, verließ Dragon Ball Super diesen Weg der Macht und widmete sich der Kraft des Göttlichen in Form von Whis und Beerus. Mittlerweile haben Son Goku, Vegeta und Son Gohan neue Höhen erreicht, die den SSJ4 bei Weitem übertreffen dürften.

Aber es bleibt natürlich trotzdem ein spannendes Gedanken-Spiel, was wohl passiert wäre, wenn es mit Dragon Ball GT weiter gegangen wäre. Die Vorstellung, dass sich Son Goku noch mehr den berühmt-berüchtigten Affen aus der Anfangszeit annähert, hat durchaus seinen Reiz. Dementsprechend sinnieren Fans immer wieder darüber, was wohl nach dem Super-Saiyajin 4 hätte kommen können.

Dragon Ball GT hätte Son Goku zum SSJ5 machen können.

Die Antwort lautet natürlich: Der Super-Saiyajin 5. Es wäre schon wirklich cool gewesen, einfach bei der Nummerierung zu bleiben und zu sehen, wohin die Reise geht. Auf Pinterest gibt es jede Menge Fan-Art dazu und diese hier wirkt einigermaßen realistisch und gleichermaßen cool.

Aber wir bekommen eine Art GT-Revival in der Form von Dragon Ball Daima:

3:17 Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Das ändert sich: Nicht allzu viel, wie ihr seht. Son Goku bleibt laut diesem Fan auch als Super-Saiyajin 5 bei den schwarzen Haaren, rotem Fell und langem Schweif. Aber die Haare sind nochmal deutlich länger und erinnern jetzt stark an den SSJ3.

Die Klamotten haben sich natürlich auch noch verändert, insgesamt könnte das hier aber gut und gerne so in einer neuen Staffel von Dragon Ball GT gezeigt werden.

Wie geht's mit Dragon Ball weiter? Im Manga könnte es einen komplett neuen Arc geben. Dort wurde die Story aus dem Dragon Ball Super: Super Hero-Film jetzt abgearbeitet und der Weg wäre gewissermaßen frei. In Anime-Form erwartet uns demnächst dann die neue Serie namens Dragon Ball Daima, die stark an GT erinnert. Nur, dass dieses mal eben Mangaka Akira Toriyama sehr viel mehr involviert sein soll.

Wie gefällt euch das Super Saiyajin 5-Bild? Hättet ihr euch so eine Transformation anders vorgestellt?