Bis es mit Dragon Ball Super weitergeht, können sich Fans über Specials freuen

Die Geschichte rund um Son Goku und Vegeta pausiert für mehrere Specials.

Nach dem Tod von Akira Toriyama war zunächst unklar, wie es mit dem Manga zu Dragon Ball Super weitergeht. Der Künstler des Mangas, Toyotaro, wird nun das Ruder in die Hand nehmen. Allerdings benötigt er Zeit, um sich auf seine neue Rolle vorzubereiten. Deshalb befindet sich der Manga aktuell in einer zeitlich nicht näher bestimmten Pause.

Damit Fans von Dragon Ball trotzdem etwas zum Lesen haben, wird das Jump-Magazin Specials zum Franchise veröffentlichen. GamePro fasst euch die wichtigsten Informationen dazu zusammen.

Dragon Ball Super erhält Specials bis zur Rückkehr des Mangas

Was sind das für Specials? Auf der offiziellen Seite zu Dragon Ball wird enthüllt, dass die Specials aus Kommentaren und Zeichnungen von Toyotaro bestehen werden. Zudem wird es einige Features geben, die sich um den aktuellen Super Hero-Arc drehen.

Einen ersten Vorgeschmack gibt es mit einer Zeichnung von Gevo, dem Sohn von Dr. Gero. Sollte euch das Aussehen bekannt vorkommen: Sein Körper diente als Vorlage für C16.

Die Specials sollen dazu dienen, dass der Super Hero-Arc noch spaßiger zu lesen sein wird. Wir wissen auch schon, was der erste Teil des Specials sein wird: Er wird sich auf die Red-Ribbon-Armee fokussieren, die Teil des Super Hero-Arcs sind.

So wird es bislang unveröffentlichte Informationen zu den Mitgliedern, den Maschinen und den Cyborgs geben, die sie erschaffen haben.

Wie lange wird es sie geben? Die Specials sollen bis zur Fortsetzung des Dragon Ball Super-Mangas veröffentlicht werden. Wann das ist, ist bislang unklar.

Was wir dagegen wissen, ist der Start für 2024 von Dragon Ball Daima:

Wo kann ich die Specials sehen? Die Specials wird es im Shonen Jump-Magazin geben. Das Magazin ist allerdings nur in Japan erhältlich. In Deutschland bleibt nur die Möglichkeit, auf das Weiterleiten der japanischen Fans zu hoffen. Den Manga selbst könnt ihr auf Manga Plus lesen.

Solltet ihr eher Fan des Animes sein, könnt ihr euch alle Folgen auf dem neuen Streaming-Anbieter ADN anschauen. Allerdings enthält der Anime nicht alle Story-Abschnitte aus dem Manga.

Auf Crunchyroll gibt es nur den aktuellen Film Dragon Ball Super: Super Hero zu sehen. Die Episoden aus dem Dragon Ball Super-Anime fehlen hier. Auch der deutsche TV-Sender ProSieben MAXX, der schon einmal Dragon Ball Super ausgestrahlt hat, hat momentan leider keine Folgen des Animes in der Mediathek.

Was haltet ihr von den Specials zur Überbrückung der Zeit?