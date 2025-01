Dragon Ball: Der große Mythos um den Super-Saiyajin 5 und was das mit Super zu tun hat

Als sich Goku zum vierfachen Super-Saiyajin in Dragon Ball GT verwandelte, konnte es die Community kaum fassen. Der Super-Saiyajin 4 war eine noch nie zuvor gesehene Form des Krieger-Volkes und sah sogar optisch komplett anders aus als die vorherigen Transformationen. Kein blondes Haar, aber dafür ein Affenschwanz, rot-magentafarbenes Fell und eine wilde Aura.

Kurz nach Dragon Ball GT und vor der Ankündigung von Super, gab es sogar Spekulationen, ob es nach dem vierfachen nicht noch einen fünffachen Super-Saiyajin geben würde.

Als eine geheimnisvolle Zeichnung von Son Goku in seiner mutmaßlichen fünffachen Super-Saiyajin-Form auftauchte, waren Fans der Serie begeistert und gespannt auf die Zukunft der Serie.

Die Zeichnung des fünffachen Super-Saiyajins

Gegen Ende von Dragon Ball GT im Jahr 1999 tauchte im Internet eine mysteriöse Zeichnung von Son Goku in einer neuen Super-Saiyajin-Form auf. In der Form hatte der Kämpfer weißes langes Haar, silbernes Fell, seinen Affenschwanz und trug eine neue Kleidung.

Auf den ersten Blick erinnert die Zeichnung von Son Goku an eine Kombination aus der dreifachen und vierfachen Super-Saiyajin-Form und wurde somit von Fans aus der Community "Super-Saiyajin 5" genannt. So begannen die Spekulationen um eine neue Serie nach GT und den mutmaßlichen fünffachen Super-Saiyajin.

Die Son Goku-Zeichnung, die die Begeisterung für eine mögliche Super-Saiyajin 5-Form gestartet hat. (Bild: © David Montiel Franco)

Bei der Zeichnung handelt es sich um ein Fanart und stammte aus der Feder des Künstlers David Montiel Franco und nicht Akira Toriyama, wie es Fans anfangs vermuteten. Das Bild wurde erstmals im spanischen Videospiel-Magazin Hobby Consolas gezeigt und es gab keinerlei weitere Details zum Bild abseits des Künstlers und der mysteriösen Beschriftung "Dragon Ball AF" in der linken unteren Ecke der Zeichnung.

Die Bedeutung von Dragon Ball AF

Die mysteriöse Beschriftung "Dragon Ball AF" ließ Fans zur damaligen Zeit vermuten, dass es sich hierbei um einen Teaser einer neuen Serie der beliebten Shonen-Reihe handelt und AF für After Future steht.

Fans spekulierten, dass Dragon Ball: After Future nach Dragon Ball GT spielen würde und so entstanden eine Vielzahl an Theorien zu After Future und dem fünffachen Super-Saiyajin. Schließlich hatte Bulma in Dragon Ball GT angedeutet, dass es für Vegeta theoretisch möglich gewesen wäre, zum fünffachen Super-Saiyajin aufzusteigen.

Vegeta in seiner Super-Saiyajin 4-Form in Dragon Ball GT. (Bild: © Shueisha / Toei Animation)

Es ist bis heute unbekannt, was genau hinter dem mysteriösen AF steckt und wieso David Montiel Franco es hinzugefügt hatte. Auch der spekulierte Ableger “Dragon Ball: After Future” wurde nie Wirklichkeit.

Obwohl die Existenz von Dragon Ball Super heutzutage beweist, dass die damalige Fan-Zeichnung nur eine Täuschung war und es aktuell keinen fünffachen Super-Saiyajin gibt, hat das die Fans nicht davon abgehalten, die Idee fortzusetzen.

Seit der Veröffentlichung der Zeichnung gewann die Idee des fünffachen Super-Saiyajins und Dragon Ball: After Future an enormer Beliebtheit. Viele Fans in der Community erstellten sogar eigene Ableger zu Dragon Ball AF und Zeichnungen zum fiktionalen Sequel von Dragon Ball GT.

Von einem Fan zum offiziellen Künstler eines Dragon Ball-Mangas

Toyotaros damaliger Fan-Ableger zum beliebten Dragon Ball: AF-Universum. (Bild: © Toyble)

Einer dieser bekannten “Dragon Ball: AF”-Ableger wurde von einem japanischen Dragon Ball-Fan und Künstler namens Toyble veröffentlicht. Durch seine Liebe für Dragon Ball und seine zahlreichen Zeichnungen wurde der Verlag Shonen Jump auf Toyble aufmerksam und bot ihm einen Job als Künstler für den nächsten offiziellen Dragon Ball-Manga an der Seite von Akira Toriyama an.

Heute ist Toyble als der Dragon Ball-Mangaka Toyotaro bekannt und nach dem Tod von Akira Toriyama der Hauptkünstler des Dragon Ball Super-Mangas.

Der berühmte Ableger zu Dragon Ball: AF wurde von Toyotaro im Jahr 2003 veröffentlicht und viele Jahre später von internationalen Fans ins Englische übersetzt. Der Ableger ist auf diversen Online-Seiten wie Webtoon im Jahr 2021 hochgeladen worden und kann dort gelesen werden.

Wie ist eure Meinung zum fiktiven Super-Saiyajin 5 und welche Super-Saiyajin-Form ist euer Favorit?