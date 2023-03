Dragon Ball: Welcher Bösewicht ist eurer Meinung nach der beste?

Moro, Cell oder ist doch ein anderere DB-Schurke euer Liebling?

Egal ob im originalen Dragon Ball, in Dragon Ball Z, einer anderen Folge-Serie oder in einem der Filme: Son Goku und seine Freunde haben bei all den Bösewichten, die sich die Klinke in die Hand geben, stets etwas zu tun. Bedeutet auch, dass der Pool an bösen, rachsüchtigen, größenwahnsinnigen und starken Widersachern mittlerweile sehr groß ist und auch viele denkwürdige Charaktere hervorgebracht hat.

Da aber selbst die Liste der denkwürdigen Dragon Ball-Bösewichte nicht gerade klein ist, wollen wir eure Meinung dazu wissen und herausfinden, welcher Charakter den bislang besten Fiesling abgegeben hat. Dabei geht es uns nicht unbedingt um die Stärke, sondern das Gesamtbild, das ihr von ihnen habt.

Also: Welcher Bösewicht ist euer Liebling, ganz egal warum?

Der beste Dragon Ball-Bösewicht - Stimmt mit ab!

Hinweise zur Umfrage: Um die Umfrage nicht zu sprengen, haben wir eine Vorauswahl beliebter Bösewichte (ohne einzelne Formen zu nennen) getroffen, ohne uns dabei beispielsweise von der Kanon-Diskussion rund um Dragon Ball GT oder die Filme einschränken zu lassen. Außerdem sind Charaktere wie Vegeta oder Piccolo ebenfalls dabei, die nicht dauerhaft oder eindeutig als böse einzustufen sind, aber in ihrer Fieslings-Phase ordentlich Eindruck hinterlassen haben.

Aus diesem wilden Mix könnt ihr nun euren Liebling küren. Dafür habt ihr insgesamt 3 Stimmen, die ihr verteilen dürft:.

Nachdem ihr eure Stimmen verteilt habt, schreibt uns doch gerne in die Kommentare, für welche drei Bösewichte ihr euch entschieden habt, in welcher Reihenfolge und warum. Verratet uns außerdem, welcher Fiesling eurer Meinung nach in diese Liste fehlt, aber unbedingt erwähnt werden sollte.

Wir sind gespannt auf eure Antworten und werden zu gegebener Zeit das Ergebnis als Community-Ranking auswerten.