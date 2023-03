Diablo 4-Umfrage: Wie gefällt euch die Beta?

Die Diablo 4-Beta ist gestartet, wie sind eure Eindrücke bisher?

Falls ihr Diablo 4 vorbestellt habt, konntet ihr schon mit der Early Access-Beta loslegen. Drei der fünf Klassen können bereits ausprobiert werden. Auf die anderen beiden müsst ihr noch bis zum nächsten Wochenende warten. Wir wollen euch trotzdem schon mal nach eurer Meinung fragen.

Was haltet ihr bisher von der Diablo 4-Beta?

Noch bis Montag 20 Uhr habt ihr auf PS4, PS5, Xbox One, Series X/S und dem PC Zeit, euch durch das höllische Abenteuer zu schlagen. Dabei ist schon einiges geboten: Ihr könnt sowohl den lokalen als auch den online Koop testen und euch an einem Weltenboss erproben – zumindest, wenn ihr die richtigen Zeiten erwischt!

Bestimmt habt ihr schon einige Erfahrungen gesammelt.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Wir wollen noch mehr von euch wissen! In dieser Umfrage interessiert uns, welche der Klassen es euch am meisten angetan hat:

Nächstes Wochenende mehr Klassen: Während ihr euch aktuell nur mit Jäger, Barbarin und Zauberer austobt, könnt ihr am nächsten Wochenende in der offenen Beta auch noch Totenbeschwörerin und Druide spielen. Es macht durchaus Sinn, während dieser Phase schon mal verschiedene Charaktere zu erstellen und auzuprobieren.

Der Fortschritt, den ihr an den beiden Wochenenden erzielt, wird nämlich sowieso nicht übertragen. Das heißt, wenn der Titel am 6. Juni erscheint, startet ihr noch mal neu. Ganz vergeblich sind eure erzielten Erfolge aus der Beta allerdings nicht.

Ihr bekommt nämlich Belohnungen für bestimmte Errungenschaften. Es gibt zwei Spielertitel und außerdem einen kosmetischen Gegenstand abzstuaben. Dafür müsst ihr Kyovashad erreichen und einen Charakter auf Stufe 20 bekommen.

Verratet uns gerne auch in den Kommentaren, warum ihr euch in der Umfrage so entschieden habt. Was gefällt euch bisher, was nicht?