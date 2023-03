The Last of Us-Umfrage: Welche Folge ist eure liebste?

Welche Folge der HBO-Serie zu The Last of US war eure liebste

Am vergangenen Montag wurde mit "Look for the Light" die neunte und damit letzte Folge der ersten Staffel zu HBOs The Last of US ausgestrahlt. Es ist also Zeit, ein Fazit zu ziehen und euch zu fragen, welche Episode ihr am besten, spannendsten und emotionalsten findet. Am Ende des Artikels erfahrt ihr zudem, ob und wie es mit Staffel 2 weitergeht.

Welche The Last of Us-Folge ist euer Favorit?

Da seit Staffelbeginn Mitte Januar schon einige Woche vergangen und die Erinnerungen an einzelne Episoden eventuell verblasst sind, haben wir jede der neun Folgen der entsprechenden Hauptperson zugeordnet:

Wie immer würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr in den Kommentaren erklärt, warum euch diese oder jene Episode am besten gefällt. An dieser Stelle bereits ein riesengroßes Dankeschön für eure Teilnahme. Die Auswertung der Umfrage samt einigen eurer Antworten findet ihr in der nächsten Zeit auf GamePro.

Alle Infos zur zweiten Staffel von The Last of Us

Für HBO ist die Serien-Adaption des PlayStation-Exklusivspiels ein enormer Erfolg, wie das positive Feedback und die Einschaltquoten beweisen. Daher verwundert es kaum. dass eine zweite Staffel bereits offiziell angekündigt wurde, in der Bella Ramsey erneut die Rolle der Ellie übernimmt – es sei denn, es ist ihr ausdrücklicher Wunsch, auf die Rolle zu verzichten.

Wie es um den restlichen Cast für Staffel 2 steht und welche Story-Inhalte ihr erwarten könnt, haben wir für euch hier zusammengefasst:

Wann startet die 2. Staffel? Joel Darsteller Pedro Pascal wurde vor Kurzem gefragt, ob er noch 2023 mit den Dreharbeiten beginnen könnte, was er wiederum bejahte. Sollte es demnach erst in den kommenden Monaten mit dem Dreh losgehen, rechnen wir nicht vor Ende 2024 oder Anfang 2025 mit dem Start von Staffel 2.