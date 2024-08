Dragon Ball: Vegeta hat neben Trunks noch ein anderes Kind mit Saiyajin-Genen

Vegeta vergisst, dass er ein weiteres Kind mit Saiyajin-Genen in Dragon Ball hat. (Bild: © Toei Animation)

Die Welt von Dragon Ball ist nur so gefüllt mit starken Kämpfer*innen. Alles fing mit dem kleinen Saiyajin-Krieger Son Goku an, der inzwischen erwachsen geworden ist und eine Familie mit Chi-Chi gegründet hat. Das Gleiche geschah auch mit Ex-Bösewicht und Prinz der Saiyajins Vegeta. Auch er hat jetzt mit der Wissenschaftlerin Bulma eine Familie und sogar einen Sohn namens Trunks, der die Gene der Saiyajins in sich trägt.

Aber viele Fans vergessen oftmals das andere Kind des stolzen Kriegers namens Bra, denn auch sie hat die Saiyajin-Gene ihres Vaters geerbt und hat großes Potential zur Kriegerin. Es gibt aber einen Grund, weshalb wir sie nie kämpfen sehen.

Bra in Dragon Ball Super

Bra als kleines Baby in Dragon Ball Super. (Bild: © Toei Animation)

Nach den Ereignissen der Boo-Saga in Dragon Ball Z sind mehrere Jahre bis zum Start der Geschichte von Dragon Ball Super vergangen. Zu Beginn von Dragon Ball Super ist Vegetas Sohn Trunks bereits zu einem Kleinkind herangewachsen und Gohans Tochter Pan wurde geboren. Bulma war zu der Zeit schwanger mit ihrem zweiten Kind Bra, das später im Laufe der Geschichte geboren wurde.

Vegeta war zu Beginn gegen den Namen “Bra” und wollte seiner Tochter einen Namen geben, der einer Saiyajin würdig wäre und entschied sich für Eschalot wie Schalotte, das Gemüse. Damit würde er die Tradition von Toriyama, Saiyajins nach Gemüse zu nennen, fortsetzen. Der stolze Saiyajin gab jedoch nach einer Weile nach und beließ ihren Namen bei “Bra”.

Im weiteren Verlauf der Geschichte von Dragon Ball Super wächst sie zu einem Kleinkind heran und demonstrierte in der Super Hero-Arc im Manga die gleiche hohe Intelligenz wie ihre Mutter. Sie reparierte den Laptop von Bulma in Sekundenschnelle, nachdem er von Dr. Hedos Computervirus befallen wurde.

Deshalb kämpft Bra nicht in GT

Vegeta und Bra auf Shopping-Tour in Dragon Ball GT. (Bild: © Toei Animation)

In Dragon Ball GT ist Bra bereits eine Teenagerin und scheint nicht an ihrem Saiyajin-Erbe interessiert zu sein, da sie kein Verlangen fürs Kämpfen zeigt und eher ihrer Mutter ähnelt als ihrem Vater. Vegeta scheint auch im Vergleich zu Trunks seine Tochter nicht zum Trainieren zu zwingen und verwöhnt sie stattdessen mit gelegentlichen Shopping Trips.

Laut Akira Toriyamas Aussage in Dragon Ball Forever, einem Guide für Dragon Ball, ist Bra ebenfalls stark, aber entschied sich gegen das Kämpfen und geht lieber shoppen. In Dragon Ball GT: Perfect File wird angedeutet, dass sie nicht nur das Saiyajin-Blut in sich trägt, sondern auch zum Super Saiyajin werden kann, sollten die nötigen Bedingungen erfüllt werden.

Erinnert ihr euch an Bra und wie wird ihr Leben eurer Meinung nach in Dragon Ball Super verlaufen?