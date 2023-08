Dragon Ball - Vegeta als Venom: Dieses Bild zeigt den ultimativen Superschurken

Mit Venom wäre der Prinz der Saiyajins um ein Vielfaches stärker.

Dank der vielen Künstler*innen im Internet können wir uns an inoffiziellen Bildern zu Dragon Ball erfreuen, in denen Son Goku und seine Truppe in den verschiedensten Varianten dargestellt werden. Auf einem Fan-Bild konnten wir beispielsweise Son Goku sehen, wie er mit Spider-Man-Bösewicht Venom verschmolzen wurde.

Doch es gibt noch viel fiesere Charaktere, die mit Venom liebend gerne eine Symbiose eingehen würden. Ein Künstler fand Vegeta als Wirt viel passender und hat eine Zeichnung erstellt, in der der griesgrämige Saiyajin mit dem Antagonisten aus Spider-Man zu sehen ist (via 3djuegos.lat).

Vegeta trifft auf Venom: Der ultimative Superschurke?

Der Künstler Iric Tran hat ein Bild auf seinem DeviantArt-Konto hochgeladen, auf dem er Vegeta zusammen mit Venom gezeichnet hat.

Was ist auf dem Bild zu sehen? Vegeta ist zu einer Hälfte zu Venom geworden. In seinem Gesicht sind die großen Augen und das fiese Grinsen mit den spitzen Zähnen zu sehen, das charakteristisch für Venom ist.

© Iric Tran

Die andere Hälfte ist immer noch ein Saiyajin geblieben, allerdings ist seine Kleidung größtenteils zerrissen. Dadurch kommt sein muskulöser Körper zum Vorschein, den er durch jahrelanges Training gestählt hat.

Tatsächlich finden wir, dass Venom und Vegeta eine passendere Kombination abgeben würden als Son Goku. Vegeta hat von Natur aus ein gerissenes und entschlossenes Wesen. Außerdem war er bei seinem ersten Auftritt noch ein Antagonist, der böse Absichten im Sinn hatte.

Mittlerweile hat er sich aber Son Goku und seinen Freund*innen angeschlossen und kämpft auf ihrer Seite. Trotzdem hat er seinen Stolz nicht verloren.

Deshalb wäre Venom mit seinem egozentrischen Denken der richtige Partner an Vegetas Seite, um der stärkste Saiyajin zu werden und Son Goku in puncto Training zu überholen.

Vegeta würde nicht nur mächtige Attacken abfeuern, sondern gleichzeitig die Schnelligkeit und die Agilität von Venom nutzen können. Dadurch wäre er womöglich in der Lage, ein wenig aufzuholen und Son Goku die Stirn zu bieten.

Bedenkt allerdings, dass es sich dabei nur um ein Gedankenexperiment handelt und Vegeta nicht wirklich im Dragon Ball-Anime mit Venom eine Symbiose eingeht. Doch es ist spannend zu sehen, welche Kombinationen mit Charakteren außerdem von Dragon Ball möglich sind.

Was würdet ihr sagen: Wäre so ein Charakter ein würdiger Gegner für Son Goku?