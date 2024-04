Dragon Ball: Wie oft ist Krillin in der Serie eigentlich gestorben? Nicht so oft, wie ihr vielleicht in Erinnerung habt

Krillin möchte sich lieber nicht an all seine Tode erinnern. (Bild: © Toei Animation)

Dragon Ball hat sich über die Jahre vor allem mit seinen epischen Kämpfen und einzigartigen Charakteren einen Namen gemacht. Neben Son Goku und den zahlreichen Antagonisten sind es auch die vielen Nebencharaktere, die für einige coole Momente sorgen. Zu diesen zählt auch Krillin, Gokus bester Freund und einer der allerersten wichtigen Charaktere der Dragon Ball-Geschichte.

Krillin ist seit Anfang der Geschichte von Dragon Ball dabei und hat dementsprechend über die Jahre so einiges mitgemacht. Dabei ist er bei vielen Fans vor allem dafür bekannt, dass er häufig stirbt oder getötet wird – vermeintlich jedenfalls.

Tatsächlich jedoch ist der Kämpfer wahrscheinlich nicht so oft gestorben, wie es den meisten Fans möglicherweise in Erinnerung geblieben ist. Die tatsächliche Anzahl seiner Tode wird euch also womöglich verwundern.

Krillin ist nur dreimal gestorben

Krillin in Dragon Ball Z als er von Freezer getötet wurde. (Bild: © Toei Animation)

Krillin hat im Laufe der Geschichte von Dragon Ball bis Dragon Ball Z überraschenderweise nur 3 Mal sein Leben gelassen. Werden Dragon Ball GT und die alternative Zeitlinie von Trunks berücksichtigt, ist die Anzahl seiner Tode lediglich ein kleines bisschen höher.

Für jeden dieser Tode innerhalb der Kanon-Geschichte waren die mächtigsten Antagonisten der Serie verantwortlich. Das erste Mal wurde der junge Krillin in Dragon Ball von einem Kind von König Piccolo getötet. Die anderen zwei Tode fand Krillin in Dragon Ball Z.

Sein zweites Ende markierte auch gleichzeitig einen der denkwürdigsten Augenblicke in Dragon Ball Z. Krillin wurde auf dem Planeten Namek direkt vor den Augen Gokus von Freezer getötet. Dieser Anblick löste in Goku eine so große Wut aus, dass er sich zum ersten Mal in den Super Saiyajin verwandelte – ein Wendepunkt also, der als einer der epischsten Momente in der gesamten Dragon Ball-Geschichte gilt.

Der dritte Tod Krillins wurde durch den Dämon Boo verursacht, der ihn in Schokolade verwandelte und anschließend auffraß. Da Krillin durch diese Verwandlung und die darauffolgende Absorption durch Boo aufhörte zu existieren, wird dies in der Community ebenfalls als Tod gewertet.

Weitere nennenswerte Tode in der Geschichte

Krillin hat in der kompletten Serie, abseits der Spin-Offs und Geschichten, die nicht Kanon sind, trotz intensiver Kämpfe und starker Gegner nur selten sein Leben verloren. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen, die wir nicht verschweigen wollen:. Krillins Tod in Dragon Ball GT und in der alternativen Zukunft von Trunks aus Dragon Ball Z.

In Dragon Ball GT wird er von C17 getötet. In der alternativen Zukunft von Trunks wurden alle verbliebenen Z-Kämpfer außer Son Gohan und Trunks ebenfalls von C17 und C18 umgebracht, wobei Son Goku allerdings an einer Herzkrankheit starb.

Da die Ereignisse aus der Zukunft von Trunks in der Gegenwart jedoch nie eingetroffen sind, zählen Fans der Serie Krillins Tod nicht in diese Zeitlinie. Dragon Ball GT hingegen zählt bei vielen Fans als nicht Kanon, da die Geschichte nicht von Akira Toriyama stammt und deswegen auch dort Krillins Tod für die Community ungültig ist.

Seid ihr überrascht über die Anzahl oder hattet ihr noch genau in Erinnerung, wie oft Krillin gestorben ist?