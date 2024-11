Dragon Ball-Fans fragen sich, woher Son Goku eigentlich sein Geld hat und liefern direkt mögliche Antworten

Goku hat so eine Mittel an Geld ranzukommen. (Bild: © BIRD STUDIO / TOEI ANIMATION, SHUEISHA)

Son Goku führt abseits seiner gelegentlichen Kämpfe gegen Schurken, die die Welt bedrohen, eigentlich ein recht sorgloses Leben mit seiner Familie. Diese scheint gut versorgt zu sein.

In Dragon Ball Super arbeitet Son Goku zwar als Bauer auf dem Feld, aber in der Community kommt immer wieder die Frage auf, wie es bis dahin eigentlich lief: Wie hat Son Goku eigentlich vor Dragon Ball Super Geld verdient und generell: Wie kommt der Saiyajin eigentlich an monetäre Mittel?

Schließlich schien ChiChi nicht zu arbeiten und Gohan fing erst viel später damit an. Zusätzlich geht Gohan auch noch studieren, das ebenfalls sehr viel Geld kostet.

In einem Reddit-Post stellt sich Nutzer*in jobl4 die Frage, wie Goku eigentlich an Geld kommt und ob er überhaupt Steuern bezahlt. Zwar gibt es zu der Steuerzahlung keine offensichtliche Antwort, aber die Community hat so einige Ideen, wie der Saiyajin sich ein so sorgenfreies Leben trotz Arbeitslosigkeit, (wenn wir Super und das Bauernleben außen vor lassen) leisten kann.

Diese Theorien gibt es in der Community

Theorie 1: ChiChis Vater gibt seiner Tochter Geld

Obwohl das es nie wirklich offiziell in der Serie enthüllt wurde, gehen Dragon Ball-Fans von mehreren Möglichkeiten aus. Darunter: der Vater und Ochsen-König "Rinderteufel", der in der Welt von Dragon Ball sehr wohlhabend ist und womöglich Son Gokus-Familie mit Geldmitteln versorgt.

Als Vater von ChiChi möchte er sichergehen, dass seine Tochter mit ihrem Mann und ihren Söhnen ein gutes Leben führen kann, ohne sich Sorgen um Geld zu machen – das glauben zumindest einige Fans.

Theorie 2: Es ist Bulmas Geld und ihre langjährige Freundschaft zu Goku

Eine andere Erklärung für Gokus friedliches Leben ohne Geldprobleme könnte auch seine Freundschaft zu Bulma sein. Bulma ist eine hoch angesehene Wissenschaftlerin und ihre Firma Capsule Corporation ist ebenfalls mehr als nur erfolgreich in der Welt von Dragon Ball. Die Wissenschaftlerin dürfte also keine Geldprobleme haben.

Es wäre daher möglich, dass sie durch ihre enge Freundschaft zu Goku und ChiChi die Familie des Saiyajins finanziell unterstützt.

Theorie 3: Mr. Satans Schweigegeld

Fans von Dragon Ball denken bei den Möglichkeiten außerdem an Mr. Satan. Auch er ist einer der wohlhabenden Charaktere und wird in der Welt als der stärkste Mensch und Kämpfer angesehen. Durch seine vielen Siege, seinen Ruf und seinen Ruhm hat er eine große Anzahl an Preisgeldern gewonnen und führt einen exklusiven Lebensstil.

Da Son Goku schon mehrmals die Welt vor dem Untergang gerettet und unzählige Bösewichte, die die Erde bedrohten, besiegt hat, könnte Mr. Satan ihm eine große Summe an Schweigegeld angeboten haben. Schließlich würde es seinem Titel als "stärkster Kämpfer auf Erden" schaden, sollte jemand stärker als er sein und er als Hochstapler entpuppt werden – und das würde er lieber geheim halten.

Ein anderer möglicher Grund für seine finanzielle Unterstützung wäre Gohans Beziehung zu Videl. Videl ist schließlich Satans Tochter und da könnte es selbstverständlich für den beliebten Kämpfer sein, der Familie seines Schwiegersohns unter die Arme zu greifen.

Ohnehin hätte Mr. Satan allerhand Gründe, Son Goku mit Geld zu versorgen, damit dieser ein friedliches und sorgloses Leben führen kann. Dafür rettet der Saiyajin oftmals die Erde, überlässt Mr. Satan aber den Ruhm.

Theorie 4: Son Goku könnte von seinen Siegen bei Turnieren und dessen Preisgeldern gelebt haben

Der letzte Gedanke dreht sich um Son Gokus Teilnahme an allerlei Kampfsport-Turnieren. Der Kämpfer könnte an unzähligen Wettbewerben teilgenommen haben, die nicht im Anime oder im Manga gezeigt wurden, und hätte dabei eine Menge Preisgeld gewinnen können.

Der Saiyajin scheint nicht sehr viele Ausgaben zu haben, mit Ausnahme für Essen und vielleicht neue Kampfbekleidung. Es ist also möglich, dass Son Goku in der Vergangenheit einiges an Preisgeldern bekommen und einfach das fürs Leben benutzt hat.

Wie ist eure Meinung zu Son Gokus Leben und wie glaubt ihr, verdient der Saiyajin sein Geld?