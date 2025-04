Dragon Ball x One Piece-Werbung zu einer besonderen Kollaboration vor 12 Jahren zeigt coole Interaktionen zwischen den Strohhüten und den Z-Kriegern - Chopper liefert sogar einen Beweis für sein reines Herz

Son Goku und Ruffy haben sich einst den Bildschirm mit einem dritten Anime-Helden geteilt. (Bild: © Shueisha / Toei Animation)

Wenn wir an besonders erfolgreiche Animes denken, liegen Dragon Ball und One Piece natürlich nahe. Die langjährigen Werke haben zahlreiche Filme, Videospiele und Specials hervorgebracht, aus denen Fans noch heute Details ausgraben. Dazu gehört auch eine Kollaboration zwischen den beiden Anime-Giganten sowie ein weiteres Werk, das im Jahr 2013 gemeinsam mit Dragon Ball und One Piece auf den japanischen Fernsehern ausgestrahlt wurde.

Werbung für Dragon Ball x One Piece x Toriko

Auf der Social-Media-Plattform X teilt der Fan-Account One Piece Daily die folgenden Szenen, die Dragon-Ball- und One-Piece-Charaktere gemeinsam zeigen:

Das ist zu sehen: Drei Werbeausschnitte sagen an, dass als Nächstes die Ausstrahlung von One Piece ansteht. Zuerst spricht zu uns das Duo bestehend aus Ruffy und Krillin, ehe die zweite Szene Zorro und Piccolo zeigt.

Die beiden fordern das Publikum sogar direkt dazu auf, sich das kommende Programm anzuschauen. Das dritte und letzte Duo aus Son Gohan und Chopper freut sich hingegen auf die anstehende Sendung und will sein Bestes geben.

Die Katakana-Beschriftung in den Video-Ausschnitten “ドリ-ム9“ lässt sich als “Dream 9“ lesen, was der Name eines besonderen japanischen TV-Formats ist, das in den 2010er-Jahren Dragon Ball Kai, One Piece und eben Toriko ausgestrahlt hat.

Besonders für Dragon-Ball-Fans interessant dürfte die Erkenntnis aus der Werbung sein, dass Chopper ein reines Herz haben muss. Son Gokus Jindujun, die auch als Überschallwolke bekannt ist und auf der Son Gohan und Chopper reiten, ist ein schnelles Fortbewegungsmittel, das nur von Personen mit reinem Herzen bestiegen werden kann. Dafür ist der niedliche Chopper der perfekte Kandidat.

Das steckt hinter der Kollaboration

Neben Dragon Ball und One Piece gibt es weitere beliebte Abenteuer-Werke, die im japanischen Magazin Weekly Shonen Jump erscheinen. Dazu zählte auch Toriko, das zwischen 2008 und 2016 veröffentlicht wurde. In den Jahren 2011 bis 2014 ist schließlich die Anime-Adaption des Werkes erschienen, die zur Feier des dreijährigen Bestehens eine Kollaboration mit den Branchen-Giganten Dragon Ball und One Piece bekommen hat.

Folge 99 von Toriko (Teil 1) und Folge 590 von One Piece (Teil 2) erzählen die herrlich skurrile Geschichte eines Wettrennens, dessen Ziel am Ende eine leckere Mahlzeit ist. Dabei treffen mehrere Charaktere aus den unterschiedlichen Franchises zusammen.

Die Produzent*innen der Kollaboration lassen sich dabei köstliche, bereits bekannte Momente einfallen, wie dass Ruffy und Toriko Zeit schinden müssen, damit Son Goku mal wieder im Hintergrund seine Genkidama aufladen kann.

Das ist Toriko

Wenn ihr euch fragt, welches Werk sich mit den Branchen-Giganten Dragon Ball und One Piece zusammenschließt, dann ist es die Erzählung rund um den Delikatessenjäger Toriko, der gefährliche Tiere bekämpft, um das ultimative Acht-Gänge-Menü zuzubereiten.

Das Key Visual zum Anime zeigt den starken Delikatessenjäger Toriko. (Bild: © Mitsutoshi Shimabukuro, Shueisha / Toei Animation)

Der Anime ist bei uns aktuell leider nicht zum Streaming verfügbar, weswegen ihr dafür auf DVD- oder Blu-ray-Boxen zurückgreifen müsst. Der Manga ist hingegen in insgesamt 43 Bänden bei Kazé Manga erschienen und abgeschlossen.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Welche Anime-Kollaboration wünscht ihr euch?