Wer ist der stärkste Mensch in Dragon Ball? Theorie nennt Charakter, den ihr wahrscheinlich schon vergessen habt

Goku adelte den Kämpfer im originalen Dragon Ball als den stärksten, mit dem er es bislang zu tun bekommen hat.

Bei einem Anime, in dem sich die Protagonist*innen regelmäßig ordentlich was auf die Omme geben, ist es nicht verwunderlich, dass hitzige Diskussionen darüber entstehen, welche Kämpfer*innen die stärksten sind. Im Juli vergangenen Jahres hatten wir ein Ranking der vermutlich allgemein stärksten Kämpfer der Serie, viele fragen sich aber konkret, wer der stärkste Mensch in Dragon Ball und Dragon Ball Z ist.

Bei den Debatten darüber fallen immer wieder offensichtliche Namen wie zum Beispiel Bulma, Muten Roshi oder Krillin, gerade letzterer wird oft als der stärkster Mensch bei Dragon Ball und Dragon Ball Z bezeichnet.

Doch eine schon etwas ältere Fan-Theorie nennt einen Charakter, den viele von euch vermutlich schon wieder vergessen haben – oder es ihm nie zugetraut hätten (via screenrant.com).

Warum Yajirobi der stärkste Mensch in Dragon Ball sein könnte

Um wen geht es denn jetzt? Um Yajirobi. Jetzt werden manche von euch vermutlich schmunzeln, denn sein Powerlevel dürfte deutlich unter dem von vielen anderen Z-Kämpferinnen liegen, auch von denen mancher Menschen wie eben Muten Roshi oder Krillin.

Die Fan-Theorie spricht Yajirobi dennoch das größte Potential zu, denn es gab es eine Zeit, in der der Samurai noch gefürchtet war.

Yajirobi (rechts) flößte Goku im Kampf ordentlich Respekt ein.

Die Basis für diese Theorie sind einige Szenen vom originalen Dragon Ball. Damals kämpften Goku und Yajirobi gegeinander und in diesem Duell zeigte sich, dass der Samurai mühelos mit Goku mithalten konnten.

Mehr noch, Goku sagte danach selbst, dass er noch nie einen so starken Kämpfer getroffen hätte. Und das war zu einem Zeitpunkt, als der Saiyajin bereits gegen Tenshinhan, Krillin, Yamchu und Roshi gekämpft hatte.

Auch wenn nicht viel von der Yajirobis Zeit vor der Begegnung bekannt ist, geht die Fan-Theorie davon aus, dass Yajirobi deutlich weniger Zeit in Training und Ausbildung investierte als Goku. Das macht seine Leistung also noch erstaunlicher und hievt ihn in den Augen der Theorie auf Platz 1 der stärksten menschlichen Kämpfer*innen – zumindest was das reine Potenzial betrifft.

Yajirobi machte zu wenig aus seinem Potenzial

Yajirobi flog seine Stärke also ein Stück weit zu, aber trotz seines großen Potentials schaffte er es nicht, dieses Niveau zu halten. Von seinen Anlagen her hätte er vermutlich seinen ursprünglichen Vorsprung vor den menschlichen Z-Kämpfern halten können – allerdings nur bei entsprechender Moral und dem Willen, sich stetig im Training zu verbessern.

Doch weil dies nicht der Fall war, zogen andere Charaktere mit der Zeit locker an ihm vorbei – weswegen Yajirobi in der Wahrnehmung vieler auch gar nicht mehr stattfindet, wenn sie über die besten menschlichen Kämpfer nachdenken.

Es ist natürlich wichtig zu erwähnen, dass es sich hierbei um eine Theorie handelt, über die sich natürlich vortrefflich streiten lässt. Ein offiziell abgsegnetes Ranking der mächtigsten Menschen in der Serie gibt es nicht – weswegen auch weiterhin über die Frage aus der Headline diskutiert werden wird.

Was glaubt ihr: Ist Yajirobi tatsächlich der stärkste Mensch bei Dragon Ball? Oder zweifelt ihr die Theorie an?