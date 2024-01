Dragon Ball Z: Großes Geheimnis um Trunks im Cha-La Head-Cha-La-Opening beschäftigt Fans seit 20 Jahren - Wo schaut er hin?

Trunks schaut im Intro von Cha-La Head Cha-La in eine andere Richtung.

Sobald „Cha-La Head-Cha-La“ oder „Du wirst unbesiegbar sein“ im Fernsehen dröhnten, wussten Anime-Fans Bescheid, dass bald eine weitere Folge von Dragon Ball Z läuft. Viele Fans können die Intros mitsingen.

Neben dem Soundtrack hatte jedes Intro ein eigenes Video, in dem die Erlebnisse der kommenden Episoden angedeutet wurden. Das Intro zu „Cha-La Head-Cha-La“ hatte ebenfalls ein Detail, bei dem sich viele sicher sind, dass es zur damaligen Zeit ein Spoiler war.

Dragon Ball Z: Trunks schaut in eine andere Richtung

Um welche Szene geht es? Am Ende des Intros stehen alle Z-Krieger beieinander und blicken kampfbereit in die Kamera. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Future Trunks ist der Einzige, der zur Seite blickt.

Bislang wurde nie offiziell erklärt, wieso er der einzige Kämpfer ist, zur Seite blickt. Doch es gibt mehrere Möglichkeiten, die erklären würden, wieso Future Trunks eine Ausnahme bildet.

Falls ihr die Szene nicht vor Augen habt, könnt ihr euch das Intro hier anschauen. Die besagte Szene ist bei 1:44 Minuten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wieso schaut er zur Seite? Zum einen gibt es die Möglichkeit, dass Future Trunks zu Vegeta schaut. Da in Intros öfter Spoiler zu den kommenden Inhalten vorhanden sind, könnte es sein, dass damit etwas angedeutet wird. Vegeta ist nämlich der Vater von Trunks.

Ein anderer Grund könnte sein, dass Future Trunks aus einer anderen Zeitlinie stammt. Einige Fans vermuten, dass er seinen Blick in die Luft schweifen lässt und darüber nachdenkt, wie er seiner Mutter in der anderen Zeitlinie helfen kann (via 3DJuegos).

Trunks wird ebenfalls in Dragon Ball Daima zu sehen sein:

3:17 Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Leider wurden beide Theorien bis heute nicht bestätigt. Da Future Trunks Blick ernst und gezielt zu Vegeta geht, gehen wir davon aus, dass die erste Möglichkeit plausibel ist. Er hat seinen eigenen Vater in seiner Zeitlinie verloren, weshalb es für ihn ein merkwürdiger Anblick sein muss, seinen Vater in jüngeren Jahren wiederzusehen.

Was denkt ihr: Wieso schaut Future Trunks zur Seite?