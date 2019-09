Dragon Ball Z: Kakarot - Release für PS4 & Xbox One früher als gedacht

Dragon Ball Z: Kakarot hat ein Release-Datum! Ab dem 17. Januar 2020 könnt ihr auf PS4, Xbox One und PC in die Welt des beliebten Universums eintauchen. Das hat Bandai Namco offiziell in einer Pressemitteilung angekündigt.

Damit erscheint das Action-RPG also früher, als vermutet. Immerhin sind es nun nur noch wenige Monate bis zum Start.

Kakarot erzählt die Geschichte von Goku nach, der als Saiyajin auch unter dem Namen Kakarot bekannt ist. Das Spiel wird kein auf Duelle ausgelegtes Prügel-Spiel wie z.B. Jump Force oder Dragon Ball: FighterZ. Stattdessen stehen die offenen Areale und RPG-Mechaniken im Vordergrund.

Anbei könnt ihr euch noch den neuen Trailer anschauen, den die Entwickler gleich mit veröffentlicht haben.

Dragon Ball Z: Kakarot erscheint am 17. Januar 2020 für PS4, Xbox One und PC.