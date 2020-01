Dragon Ball Z: Kakarot: Jede Saga und die Story im Überblick

Dragon Ball Z: Kakarot erzählt die gesamte Geschichte des Anime nach. Deshalb listen wir für euch auf, in welcher Saga ihr derzeit seid und welche großen Ereignisse euch noch erwarten.

Insgesamt hat Dragon Ball Z: Kakarot fünf große Sagen, die ihr nacheinander durchspielen müsst.

Achtung: Da das Spiel die Ereignisse aus dem Anime widerspiegelt, gilt für die folgende Auflistung eine Spoiler-Warnung sowohl für das Spiel als auch den Anime.

Saiyajin-Saga

In den ersten Story-Abschnitten von DBZ macht ihr Bekanntschaft mit Son Goku, Son Gohan und vielen weiteren bekannten Figuren aus dem Dragon Ball-Universum und trefft mit Radditz, Nappa sowie Vegeta eure ersten großen Rivalen, gegen die sich Kakarot stellen muss. Zudem wird ein Großteil der Geschichte dem Training Son-Gohans mit Piccolo gewidmet.

Diese großen Ereignisse erwarten euch:

Kampf gegen Radditz

Son-Goku im Jenseits und sein Training mit Meister Kaio

Piccolo trainiert Son-Gohan

Kampf gegen die Pflanzenmänner

Kampf gegen Nappa

Kampf gegen Vegeta

Freezer-Saga

Nachdem Vegeta die Erde mit mehreren Opfern, darunter auch Piccolo, verlassen hat, gibt es keine irdischen Dragonballs mehr, um die Gestorbenen wiederzubeleben. Deshalb müssen die Z-Kämpfer auf Piccolos Heimat-Planeten Namek reisen, um dort die heimischen Dragonballs zu finden. Dabei treffen sie nicht nur erneut auf Vegeta, sondern auch auf einen neuen Feind.

Diese großen Ereignisse erwarten euch:

Reise nach Namek

Kampf gegen Freezers Offiziere

Kampf gegen die Ginyu Force

Piccolos Wiedergeburt

erster Kampf gegen Freezer

Son-Gokus Verwandlung in einen Super-Saiyajin

finaler Kampf gegen Freezer

Cyborg-Saga

Wieder zurück auf der Erde bahnt sich nach einem Jahr die nächste Bedrohung an. Denn Freezer taucht mit seinem Vater King Cold wieder auf und will Rache nehmen. Doch die Z-Kämpfer bekommen Hilfe von Trunks aus der Zukunft, dem Sohn Vegetas. Nachdem er Freezer besiegt hat, warnt er die Helden, dass in drei Jahren Cyborgs die Erde bedrohen werden.

Diese großen Ereignisse erwarten euch:

Kampf gegen Mecha-Freezer

Kampf gegen die Cyborgs C-19 und C-20

Vegeta gegen C-18

Ankunft Cells in einer zweiten Zeitmaschine

Piccolo gegen C-17

Kampf gegen Cell

Cell-Saga

Die Cyborg- und die Cell-Saga greifen direkt ineinander. Nach den ersten Kämpfen gegen Cell, gelingt es dem Monster ausreichen Kämpfer zu absorbieren und verwandelt sich so in seine perfekte Form. An diesem Punkt startet er die Cell-Spiele, die das Schicksal der Welt erneut bestimmen werden.

Diese großen Ereignisse erwarten euch:

Cyborgs gegen Cell

Cell absorbiert C-17 & Verwandlung in seine zweite Form

Vegeta gegen Cell

Z-Kämpfer gegen Cell

Cell absorbiert C-18 & Verwandlung in seine perfekte Form

Trunks gegen Cell

Start der Cell-Spiele

diverse Kämpfe gegen Cell im Rahmen des Turniers

Son Goku gegen Cell

C-16 opfert sich & Son-Gohan wird zum Super-Saiyajin 2

Son-Gohan gegen Cell

Boo-Saga

Nachdem Cell besiegt ist, wird nach langer Zeit das 25. Kampfturnier gestartet, an dem die Z-Kämpfer teilnehmen. Jedoch wird währenddessen der böse Magier Babidi aktiv, der mit seinem Dämon Boo die Erde bedroht.

Diese großen Ereignisse erwarten euch:

Son-Goku nimmt an einem Turnier im Jenseits teil

Son-Gohan ("Der große Saiyaman") hilft den Menschen

das 25. Kampfturnier beginnt

der Kaioshin des Ostens stellt sich vor

Z-Kämpfer gegen die Schergen Babidis

Vegeta lässt sich von Babidi freiwillig kontrollieren

Son-Goku gegen Majin Vegeta

Boo erwacht

Majin Vegeta gegen Boo

Z-Kämpfer trainieren in Gottes Palast

Son-Goku als Super-Saiyajin 3 gegen Boo

Son-Goten und Trunks fusionieren zu Gotenks

Boo spaltet sich in eine gute und böse Form auf

der böse Boo absorbiert den guten Boo und wird zu Super Boo

Son-Goku und Vegeta werden zu Vegetto

diverse Kämpfe gegen Super Boo

Verwandlung von Super Boo in Kid Boo

finaler Kampf von Goku gegen Boo in der Welt der Kaioshins

Wie geht es nach der Story weiter? Sobald ihr Kid Boo besiegt habt, könnt ihr die Gebiete von Dragon Ball Z: Kakarot nach Belieben erkunden und bisher verschlossene Gebiete betreten. An diesem Punkt könnt ihr dann auch verpasste Nebenmissionen nachholen.