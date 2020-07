Animal Crossing: Alle Belohnungen des Feuerwerk-Events im Überblick

Mit der Veröffentlichung des neuen Sommer-Updates gibt es in Animal Crossing: New Horizons auch wieder ein neues Event. Dieses Mal könnt ihr den gesamten August lang ein Feuerwerk erleben. Wir verraten euch alles zur Startzeit, Reiners Tombola, den eigenen Designs und mehr.

Wann und wie oft findet ein Feuerwerk statt?

Das Feuerwerk-Event findet in Animal Crossing jeden Sonntag im August statt. Ihr habt also insgesamt fünf Mal die Chance an diesem teilzunehmen. Da manche Items aber nur einmal pro Event ergattert werden können, solltet ihr jede Woche spielen, um alles zu bekommen.

An diesen Sonntagen findet das Feuerwerk statt:

2. August (aktueller Termin)

(aktueller Termin) 9. August

16. August

23. August

30. August

Wie sieht es mit der Uhrzeit aus: Das Feuerwerk ist stets von 19 bis 0 Uhr. In diesem Zeitfenster finden auf dem Platz des Servicecenters verschiedene Aktivitäten statt und ihr trefft auf Besucher, mit denen ihr reden könnt.

Hinweis:

Dieser Guide wird fortlaufend um weitere Infos aktualisiert. Sobald deutsche Namen der Items bekannt sind, werden diese ebenfalls ergänzt.

Das könnt ihr während dem Event erleben

Das Feuerwerk

Dreh- und Angelpunkt des gesamten Events ist natürlich das Feuerwerk an sich. Sobald die Aktivitäten starten, werden immer wieder bis Mitternacht Raketen gezündet. Lasst ihr sie so, wie sie sind, dann werden die Explosionen ein generisches Design haben.

Eigenes Design anwenden: Ihr könnt aber auch mit Melinda reden. Sie steht vor dem Servicecenter und lässt euch das Feuerwerk anpassen. So könnt ihr bis zu zehn eigene Designs auswählen und dann als Rakete abschießen. Die Reihenfolge der Designs in der Auswahl bestimmt dann auch, wie sie am Himmel dargestellt werden.

Fühler von Melinda bekommen

Das erste Mal, wenn ihr mit Melinda jeden Sonntag über das Event sprecht, bekommt ihr von ihr einen Fühler. Dieses Kopfteil kann vier verschiedene Formen haben und leuchtet im Dunkeln:

grünes Leuchten in Ball-Form

gelbes Leuchten in Stern-Form

blaues Leuchten in Blumen-Form

rosa Leuchten in Herz-Form

Mehr als nur einen Fühler bekommen: Damit ihr nicht jeden Sonntag nach und nach die Fühler sammelt, könnt ihr auch an einem Tag mehrere bekommen. Dafür müsst ihr einen lokalen Mitspieler herbeirufen und mit diesem dann mit Melinda sprechen. So könnt ihr dann mit jedem Charakter auf eurer Insel einen weiteren Fühler abstauben. Ansonsten ist die Zeitreise auch immer eine Möglichkeit:

29 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Das müsst ihr bei Zeitreisen beachten

Reiners Tombola

Auch der listige Fuchs Reiner macht bei den Feuerwerks-Aktivitäten mit. Er hat einen eigenen Stand auf dem Platz des Servicecenter. Dort verkauft er euch für 500 Sternis das Stück ein Lotterie-Ticket. Damit könnt ihr eins der folgenden zwölf Items bekommen.

Red Sparkler

Blue Sparkler

Fountain Firework

Bubble Blower

Uchiwa Fan

Pinwheel

Tweeter

blauer Ballon

roter Ballon

gelber Ballon

grüner Ballon

pinker Ballon

Keine Duplikate: Um aber nicht ewig an der Tombola für jedes Item teilzunehmen, gibt es keine Duplikate. Kauft dafür zwölf Tickets und schon habt ihr jedes Item einmal. Somit braucht ihr insgesamt 6000 Sternis. Manche Items, wie das Feuerwerk, könnt ihr nur einmal verwenden. Damit ihr mehrere davon habt, seid ihr gezwungen erneut wieder Tickets bei Reiner zu kaufen.

Feuerwerk-Müll: Manche der kleineren Feuerwerke, die ihr von Reiner bekommt, hinterlassen Müll. Diesen müsst ihr selbst aufheben und könnt ihn für 10 Sternis bei Nepp und Schlepp verkaufen.

Kleidungsstücke bei den Schneiderschwestern

Die Schneiderschwestern haben für den Anlass des Feuerwerkevents zwei neue Kleidungsvarianten im Angebot. Jeden Sonntag könnt ihr bei ihnen eine Auswahl an verschiedenen Kimonos und Yukatas erwerben. Einen wirklichen Unterschied machen sie nicht, aber Yukatas sind die traditionelle Kleidung, die in Japan für solche Events, wie ein Feuerwerk, im Sommer getragen werden.

3 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: 2. Sommer-Update 1.4.0 ist da & das sind die Inhalte

Das ist alles, was ihr zum Feuerwerk im August wissen solltet. Aber das ist noch nicht alles, was im Sommer-Update neu hinzugefügt wurde. So gibt es jetzt auch die Möglichkeit, im Schlaf auf andere Inseln zu reisen. Wie ihr träumen könnt, verraten wir euch im Schlummer-Guide.