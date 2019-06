Dragon Ball Z: Kakarot - Neue Bilder des RPGs zeigen alte Bekannte

Auf der E3 2019 hat Bandai Namco endlich enthüllt, was sich hinter dem mysteriösen Dragon Ball: Project Z versteckt. Nun wissen wir, dass Dragon Ball Z: Kakarot ein umfangreiches Action-RPG wird, in dem wir die Abenteuer von Son Goku selbst erleben dürfen. Und dazu gehört es auch, die Welt zu bereisen, Nebenquests zu absolvieren und alte Bekannte wiederzusehen.

Dragon Ball Z: Kakarot

Die Story wird wohl länger als ihr denkt

Dragon Ball Z: Kakarot - Neue Screenshots zeigen alte Bekannte

Wie der Name aber schon sagt, dreht sich Dragon Ball Z: Kakarot komplett um die Perspektive von Son Goku selbst und weniger um die vielen Freunde und Feinde des Saiyajins. Wer die Vorlage kennt, weiß aber, dass Goku manchmal verhindert ist und bei wichtigen Ereignissen des Animes oder des Mangas nicht vor Ort ist.

Auch andere Charaktere spielbar? Das bietet einerseits die Möglichkeit, bisher ungeklärte Fragen zu beantworten und beispielsweise zu erklären, was Goku damals auf Yadrat alles erlebt hat. Allerdings wirft es auch die Frage auf, ob wir wichtige Storyelemente ohne Goku miterleben und in diesen Momenten auch anderen Dragon Ball Z-Charaktere steuern.

Mit einem neuen Satz an Screenshots zeigt Bandai Namco unter anderem auch das Aufeinandertreffen von Son Gohan, Krillin, Dende und Dodoria, einem der Leibwächter von Freezer.

In dieser Szene befindet sich Goku noch nicht auf Namek. Wir können hier also nicht so einfach eingreifen. Entweder ist dies einfach nur eine Zwischensequenz, oder wir dürfen auch neben Son Goku auch Abenteuer mit anderen Z-Kämpfern erleben.

Dragon Ball Z: Kakarot

Alles, was wir über das Action-RPG wissen

Hier habt ihr alle neuen Screenshots im Überblick:

Dragon Ball Z: Kakarot erscheint Anfang 2020 für PS4, Xbox One und PC.