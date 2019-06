Dragon Ball Z: Kakarot - Die Story wird wohl länger als ihr denkt

Vergangene Woche haben wir auf der E3 2019 endlich weitere Informationen zu Dragon Ball Z: Kakarot bekommen. So wissen wir jetzt, dass das Action-RPG zwar groß wird, aber keine Open World bietet und darüber hinaus ungeklärte Fragen des Animes beantwortet.

Eine Frage, die uns bislang seitens der Entwickler noch nicht beantwortet wurde, ist die nach der Größe des Spiels beziehungsweise die Länge der Story. Die Bilder, die wir bislang aus den beiden Trailern gesehen haben, zeigten lediglich Szenen bis zur Freezer Saga.

Doch was ist eigentlich mit Cell und Buu? Endet Gokus Reise etwa vorzeitig?

Große Hoffnung auf ein komplettes DBZ-Erlebnis macht uns jetzt der bekannte Dragon Ball-YouTuber Geekdom101, der auf Twitter folgenden Satz postete:

FYI: The DBZ Kakarot video game does NOT end at the Freeza Saga. It covers until the Buu arc.