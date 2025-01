Dragon Ball Z: Der längste Kampf des Animes geht über 19 Folgen und fast 7 Stunden – aber in der Welt DBZ waren es nur wenige Minuten

Natürlich war auch Son Goku selbst am längsten Kampf der DBZ-Geschichte beteiligt.

Dragon Ball Z ist bis heute eine der größten und einflussreichsten Shonen-Animes überhaupt. Aber Fans der bei uns von 2001 bis 2002 bei RTL 2 ausgestrahlten Serie haben nicht nur positive Erinnerungen daran. DBZ ist nämlich auch berühmt-berüchtigt dafür, dass sich so mancher Kampf stark in die Länge gezogen hat.

Einer davon erstreckte sich sogar über ganze 19 Episoden am Stück – obwohl er in der Welt von Dragon Ball selbst gerade mal ein paar Minuten dauerte. Na, habt ihr schon erraten, um welchen Kampf es geht?

Das ist der längste Kampf in der Geschichte von Dragon Ball Z

Der ein oder andere von euch wird die richtige Antwort vermutlich direkt im Kopf haben: Es geht natürlich um den Kampf zwischen Son Goku und Freezer. Insgesamt lief er über 19 Episoden, nämlich von Folge 87 bis 105.

Bedenkt man, dass eine Folge DBZ im Schnitt 20 bis 24 Minuten lang war, ergibt sich damit also eine Dauer von knapp 418 Minuten, oder auch knapp 7 Stunden. Das Ganze wird umso absurder, wenn man bedenkt, dass ein Großteil des Kampfes eigentlich in einer sehr kurzen Zeitspanne stattfindet.

Freezer steht nämlich eigentlich kurz davor, Namek zu zerstören und Son Goku bleiben nur noch fünf Minuten Zeit, ehe der Planet explodiert. Wer den Anime geschaut hat, der wird wissen, dass der Kampf danach noch deutlich länger als fünf Minuten dauerte.

Übrigens ist der Kampf von Son Goku und Freezer inzwischen nicht mehr der längste Kampf der Anime-Geschichte:

Dass sich Dragon Ball Z manchmal so gezogen hat, ist dabei nicht einfach die Schuld des Animestudios. DBZ erschien nämlich parallel mit seiner Mangavorlage. Da eine Episode aber problemlos mehrere Kapitel umfassen kann, holte der Anime den Manga irgendwann ein.

Selbst mit zwei Filler-Episoden (Folge 100 und 102) blieb dem Anime beim Kampf zwischen Freezer und Son Goku hier also kaum etwas anderes, als die Action so weit wie möglich zu strecken.

So extrem wie bei diesem Kampf wurde es in der DBZ-Geschichte aber nicht mehr. An zweiter Stelle steht mit einigem Abstand der Kampf zwischen Son Gohan und Cell, der insgesamt 11 Episoden andauerte.

An dritter Stelle folgt dann schon wenig überraschend der Kampf von Piccolo, Krillin, Vegeta und Son Gohan gegen Freezer, der sich über insgesamt 10 Folgen erstreckt und direkt in den Kampf von Goku versus Freezer übergeht.

Wie erinnert ihr euch an die alten DBZ-Folgen zurück? Würdet ihr die gestreckten Kämpfe heute nicht mehr gucken oder findet ihr sie gar nicht so schlimm, wie manche behaupten?