One Piece hat jetzt den längsten Anime-Kampf aller Zeiten: 61 Folgen für Ruffy vs. Kaido

Der Wano-Arc ist vorbei - wie geht es mit Ruffy & Co. weiter? (Quelle: Crunchyroll)

Achtung, Spoilergefahr: In diesem Artikel gehen wir nicht nur auf das Ende des Kampfes zwischen Ruffy und Kaido ein, sondern geben auch einen kurzen Ausblick auf kommende One-Piece-Inhalte, die bisher nicht im Anime aufgetaucht sind.

Der Wano-Arc in One Piece ist schon jetzt der Schauplatz, an dem wir uns im Anime am längsten befanden: Seit Episode 892 sind die Strohhutpiraten im Land der Samurai.

Da passt es auch, dass der mittlerweile mehr als 190 Folgen umfassende Arc auch den längsten Kampf aller Zeiten hat. Der Rekord, den das Duell zwischen Ruffy und Kaido aufgestellt hat, gilt nicht nur für One Piece selbst, sondern auch für alle Anime-Serien, wie Twitter-User kaneda471 feststellt.

Ein echter Rekord-Kampf

So hielt der Kampf zwischen den beiden Titanen der Meere die Fans in One Piece ganze 61 Folgen lang in Atem. Zum Vergleich: Schlachten wie in Dragon Ball Z zwischen Son Goku und Freezer lieferten damals "nur" 19 Episoden ab.

Als weitere Beispiele werden etwa die Chunin-Prüfung in Naruto (47 Folgen) oder der Chimera Ants-Arc aus Hunter X Hunter (58 Folgen) genannt.

Selbst ganze Animeserien können mit der Länge des Ruffy vs. Kaido-Fights nicht mithalten. Death Note etwa kommt auf vergleichsweise kurze 37 Episoden. Legendäre Anime wie Full Metal Alchemist: Brotherhood können mit insgesamt 64 Folgen die schiere Größe gerade noch so toppen.

Ebenso kolossal wie die Größe des Duells war auch der letzte Schlag von Ruffy, der in Folge 1079 gezeigt wurde und dem abwechslungsreichen Schlagabtausch erst das Ende gesetzt hat:

Allerdings: "Offiziell" ist der Kampf zwischen Ruffy und Kaido noch nicht vorbei.

In Folge 1070 wurde das Duell schon einmal vorzeitig vom unbekannten Erzähler für beendet erklärt. Dass das ein voreiliger Schluss war, hat nicht zuletzt Ruffys neueste Form gezeigt: Mit Gear 5 erreicht der Kapitän der Strohhutpiraten den "Gipfel seiner Kräfte".

Zum vermeintlich finalen Schlag von Ruffy schweigt der Erzähler in der aktuellen Folge noch. Das dürfte sich jedoch spätestens in der kommenden Episode am 24. September ändern, sodass der Kampf gegen Kaido auch im Anime ein bestätigtes Ende finden wird.

Wie geht es nach dem Wano-Arc im One Piece weiter?

Auf die kräftezehrende Schlacht in Wano folgt natürlich erst mal ein Fest, in dem unsere Helden gebührend gefeiert werden.

Direkt danach trennen sich die Wege der in Wano gegründeten Allianz zwischen Ruffy, Eustass Kid und Trafalgar D. Law: Die Crew von Kid segelt im Anschluss zur "Insel der Riesen" Elbaf, um sich mit Shanks zu messen.

Apropos Shanks: Der Epilog zum Wano-Arc enthält auch einen seiner seltenen Auftritte, der den Auftakt in die finale Saga signalisiert - mit Ruffy treffen wird er sich jedoch weiterhin nicht.

Zeitgleich macht sich Trafalgar D. Law auf die Suche nach dem nächsten Road-Poneglyph, welches er bei den Blackbeard-Piraten vermutet.

Die Strohhutpiraten tuckern hingegen nach Egghead: Auf der Insel treffen wir endlich auf Dr. Vegapunk, der uns einige wichtige Details zur Weltregierung und dem verlorenen Zeitalter verraten wird.

Die Reise nach Egghead findet jedoch ohne Yamato statt. Der "Sohn von Kaido" nimmt entgegen den ursprünglichen Plänen zunächst noch Abstand davon, Ruffys Crew beizutreten, um Wanos neuem Shogun Momonosuke zu helfen.

Aber wer weiß, vielleicht stößt Yamato zu einem späteren Zeitpunkt noch dazu. Einen ähnlichen Ablauf gab es bekanntlich auch bei Jimbei, der erst während der Wano-Saga und damit einige Hundert Folgen nach seiner Ankündigung zur Piratencrew hinzugefügt wurde.