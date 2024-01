Dragon Ball Z: Mr. Satan drückt sich ständig vor Kämpfen, dabei ist er eigentlich stark - und das ist der Grund

Mr. Satans Vergangenheit ist eine Tragödie. (Bild: © Toei Animation)

Mr. Satan gilt nicht nur als einer der unvergesslichsten Charaktere aus Dragon Ball, sondern auch als ein großer Angsthase und schwacher Kämpfer. Er ist dafür berüchtigt, sich immer vor Kämpfen zu drücken oder sich Ausreden einfallen zu lassen. Das liegt aber in Wahrheit nicht daran, dass er schwach ist, ganz im Gegenteil.

Wie Akira Toriyama in einem Interview von Saikyō Jump aus dem Jahr 2014 verraten hat (via kanzenshuu.com), ist Mr. Satan sogar ziemlich stark – zumindest für einen Menschen. Warum er sich dennoch so feige verhält und wegrennt, hat ganz andere Gründe.

Mr. Satan ist aufgrund des damaligen Todes seines Meisters zutiefst traumatisiert und legt sich deswegen nicht mehr mit Gegnern an, deren Identität er nicht kennt oder die sehr stark wirken. Näheres dazu erfahrt ihr weiter unten.

Mr. Satan ist wirklich stark, aber traumatisiert durch den Tod seines Meisters

Der Auftragsmörder Tao BaiBai ist der Schuldige für Mr. Satans Trauma. (Bild: © Toei Animation)

Akira Toriyama enthüllt auf die Frage, ob Mr. Satan bei seinem Sieg beim 24. großen Kampfsportturnier geschummelt hätte, als Goku und seine Freunde nicht dabei waren, dass Mr. Satan den Sieg ehrlich errungen und dabei nicht betrogen hat. Er ist nämlich eigentlich stärker, als er wirkt.

Toriyama betont jedoch, dass der Weltmeister für menschliche Verhältnisse sehr stark ist und sich nur im Fall eines übermächtigen Gegners drückt. Der wahre Grund für dieses Verhalten liegt in seiner Vergangenheit und wie sein Meister getötet wurde.

Als er noch jung war, trafen Mr. Satan und sein Meister in einer Bar zufällig auf den Auftragsmörder Tao BaiBai und machten sich über dessen Frisur lustig. Das stellte sich als Fehler heraus, da Tao BaiBai daraufhin den Meister von Mr. Satan getötet und Mr. Satan schwer verletzt hat. Seit diesem Tag schwor sich Mr. Satan, nie wieder gegen jemanden zu kämpfen, dessen Identität er nicht kennt oder der extrem stark scheint.

Ein Charakter mit tragischer Geschichte, die nicht viele kennen

Mit all diesem Wissen über die wahren Gründe, warum sich Mr. Satan so verhält, wird er von einem schwachen und als Witz gesehenen Kämpfer zu einem Charakter mit tragischer Hintergrundgeschichte. Ein Charakter, der vielen Fans für seine Feigheit im Gedächtnis bleiben wird, aber nur wenige werden sich an seine traurige und traumatische Geschichte erinnern.

Habt ihr von seiner Hintergrundgeschichte gewusst und wie ist eure Meinung zu Mr. Satan?