Deutsche Begriffe im Dragon Ball-Anime sind nicht von dieser Welt - so komisch wurde Kamehameha übersetzt

Dragon Ball-Begriffe wurden früher teils wirklich lustig lokalisiert.

Der allererste Dragon Ball-Anime feierte in Japan bereits im Jahr 1986 sein Debüt und wurde im August 1999 dann endlich auch in Deutschland auf RTL 2 ausgestrahlt. In den insgesamt 153 Folgen erleben wir die Abenteuer des kleinen Son Goku, der gemeinsam mit seinen Gefährt*innen nach den sieben Dragon Balls sucht und seine Kampfkünste unter Beweis stellt.

Dragon Balls, Shenlong, Muten Roshi und Co. – Fans der Serie können diese Begriffe und Eigennamen natürlich noch im Schlaf aufsagen. Aber habt ihr gewusst, dass in den ersten Folgen der Anime-Serie einige Begriffe noch eingedeutscht wurden?

In den Folgen 1 bis 53 wurde das Kamehameha beispielsweise noch komplett anders genannt, ebenso Gokus treuer Wolkenbegleiter Jindujun:

Kamehameha - übersetzt als: "Schockwelle der alten Ahnen"

Jindujun - übersetzt als: "Überschallwolke"

Aus dem Japanischen übersetzt heißt "Kamehameha" übrigens so etwas wie "Schildkröten-Schockwelle". Und das ist im Gegensatz zu "Die Schockwelle der alten Ahnen" immerhin nachvollziehbar, denn die berüchtigte Kampftechnik wurde von Muten Roshi, dem Herr der Schildkröten erfunden.

Wo kann ich Dragon Ball aktuell in Deutschland schauen?

Aktuell gibt es in Deutschland keine Möglichkeit, den kompletten Dragon Ball-Anime legal zu streamen. Auf Netflix, Amazon Prime und Co. braucht ihr deshalb gar nicht erst danach suchen.

Bislang sind die Blu-ray- und DVD-Boxen eine gute Ausweichmöglichkeit für Fans. Die originale Dragon Ball-Serie mit dem jungen Goku in der Hauptrolle könnt ihr euch auf Blu-ray und DVD holen. Die Serie ist anders als DBZ mittlerweile komplett auf BR erhältlich und kann bei gewohnten Händlern wie Amazon erworben werden.

Und wie sieht es hierzulande mit Dragon Ball Z aus? Im Sommer 2023 kündigte Crunchyroll an, dass die originale DBZ-Serie (mit deutscher und japanischer Sprachausgabe) endlich ebenfalls in mehreren Blu-ray-Boxen erscheint. Die erste Volume mit 35 Episoden kommt am 23. Februar 2024 auf den Markt.

Die anderen Volumes werden danach Stück für Stück veröffentlicht, haben aber noch kein Release-Datum erhalten. Falls ihr nicht abwarten könnt und Qualität zweitranging für euch ist: Die komplette Serie ist außerdem auf DVD erhältlich.

Über welche Übersetzung staunt oder schmunzelt ihr am meisten?