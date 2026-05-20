Neues Dragon Ball Z-Brettspiel lässt euch die epischen Kämpfe aus der Serie aufs Neue wiedererleben

Ab dem 9. Juni 2026 findet ihr auf Kickstarter ein neues Dragon Ball-Brettspiel, das euch mit Karten und Würfeln die gesamte Saga spielen lässt. (© Akira Toriyama / Toei Animation / Lynnvander Studios)

Seit Jahrzehnten gehört Dragon Ball Z zu den prägendsten Anime-Serien überhaupt. Natürlich hat das auch einige Spielableger zu Folge, die das Gefühl der Kämpfe in eine neue Dimension bringen wollen.

Während sich das in zahlreichen Videospielen äußerte, wagen Lynnvander Studios und Pop Art Games einen anderen Schritt – nämlich in die Welt der Brettspiele. Unternehmensangaben zufolge sollt ihr so mit bis zu drei Mitstreitern die komplette DBZ-Geschichte in einer kooperativen Kampagne nachspielen können.

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The Board Game Saga: Power-Level als Kernkonzept

Das "Dragon Ball Z: The Board Game Saga" genannte Brettspiel stellt – passend zur Vorlage – das sogenannte "Power Level" ins Zentrum der Mechaniken.

Dabei handelt es sich um einen individuellen Wert, der bestimmt, wie viele Aktionen einem Charakter pro Runde zur Verfügung stehen.

Wenn ihr euren Power-Level entsprechend geschickt aufbaut, könnt ihr neue Formen freischalten und stärkere Techniken einsetzen.

Hinzu kommt ein Stressmanagement-System: Wer dem Druck nicht standhält, verliert die Kontrolle über den Kampfverlauf.

Die eigentlichen Gefechte laufen wiederum über Würfelmechaniken ab. So könnt ihr zwischen Goku, Vegeta, Gohan und weiteren Charakteren mitsamt eigenen Spezialattacken wählen und versuchen, die Gegner*innen auszuschalten, bevor diese alle sieben Dragon Balls einsammeln – denn das bedeutet eine Niederlage für das gesamte Team. Auch ein Zeitlimit kann das Spiel beenden.

Dragon Ball als komplette Kampagne – oder als Einzelepisode

"The Board Game Saga" ist grundsätzlich als zusammenhängende Kampagne konzipiert, bei der jede Episode auf den bekannten Handlungsbögen der Serie basiert.

Wenn ihr wollt, könnt ihr die Episoden allerdings auch als eigenständige Abenteuer spielen und müsst dafür nicht an vorherige Partien anknüpfen. Das Spiel wird per Crowdfunding finanziert, die entsprechende Kickstarter-Kampagne startet am 9. Juni 2026; Preise waren zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung noch nocht bekannt.

Dragon Ball als Brettspiel – kann das eurer Meinung funktionieren?