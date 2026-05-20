In Forza Horizon 6 wurde eine clevere kleine Anspielung auf Pokémon versteckt

Forza Horizon 6 brettert durch Japan und kann sich eine Anspielung auf Pokémon nicht verkneifen.

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Jonas Herrmann
20.05.2026 | 06:33 Uhr

Ist das etwa ein Pokémon-Easter Egg in Forza Horizon 6? Ist das etwa ein Pokémon-Easter Egg in Forza Horizon 6?

Mit Forza Horizon 6 schickt Entwickler Playground Games die beliebte Open-World-Serie endlich nach Japan. Im Rennspiel wurde dabei auch ein kleines Pokémon-Easter-Egg versteckt.

Pokémon darf zwar nicht genannt werden, kommt aber trotzdem vor

Japan stand als Schauplatz schon lange ganz oben auf den Wunschlisten vieler Forza Horizon-Fans. Das Land der aufgehenden Sonne ist nicht nur ein optisch sehr abwechslungsreiches Setting, sondern bietet auch kulturell viel.

Video starten 13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Viele Fans dürften bei Japan zu allererst an Videospiele und Anime-Serien denken. Immerhin zählen beide seit den 1980er-Jahren zu den wohl beliebtesten Exportschlagern Japans. In Forza Horizon 6 verstecken sich gleich mehrere Anspielungen auf bekannte Entertainmentmarken aus Japan.

Unter anderem wurde auch eine clevere Anspielung auf Pokémon versteckt. Die Reihe ist seit jeher stark mit Nintendo verknüpft und der Switch-2-Hersteller ist durchaus dafür bekannt, seine Marken mit allen rechtlichen Möglichkeiten zu schützen.

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Wie der X-User "@wxrry" in einem Post zeigt, hat sich Playground Games eine Anspielung genau darauf nicht verkneifen können. Im Spiel gibt es auch einen Radiosender, in dem immer wieder Geschehnisse im Spiel kommentiert werden.

In dem kurzen Video ist zu hören, wie sich die Hosts des Senders über die Fotooption im Spiel unterhalten. Einer der beiden sagt dabei: "Snap 'em all", was natürlich eine Anspielung auf den berühmten Satz "Gotta catch 'em all" aus Pokémon ist. In der Antwort geht es aber noch weiter:

"Das ist so ähnlich wie dieses japanische Sammelspiel, das wir aus rechtlichen Gründen nicht nennen dürfen."

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

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Natürlich gibt es in Japan eine ganze Reihe von Spielen, in denen man Monster oder Ähnliches sammelt. Pokémon ist aber ohne Frage das bekannteste und zusammen mit "Snap 'em all" ist die Anspielung eigentlich ziemlich eindeutig.

Mit dem Easter Egg hat es Playground Games also doch geschafft, das beliebte Franchise im Spiel unterzubringen. Auch wenn man abseits davon auf Pikachu, Team Rocket und Co. verzichten muss. Aber das Sammeln von Autos macht ja auch jede Menge Spaß.

Freut ihr euch auf Forza Horizon 6?

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