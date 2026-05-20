PS Plus im Juni 2026: Sony nimmt euch bald wieder 4 Spiele weg - darunter ein Open World-Kracher, der erst vor 6 Monaten dazugekommen ist

Das sind die PS Plus-Abgänge im Juni 2026.

Seit gestern könnt ihr euch die neuen PS Plus Extra- und Premium-Titel für den Monat Mai 2026 herunterladen. Zeitgleich sind aber auch die ersten Titel aufgeploppt, die die Extra-Bibliothek im kommenden Monat wieder verlassen werden. Bei uns findet ihr alle bislang bekannten Abgänge des Service im Überblick.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus Extra wahrscheinlich im Juni 2026

Die PlayStation Plus Extra-Abgänge sind wie so oft über die "Last Chance to Play"-Sektion aus dem japanischen PS Store (via Reddit) publik geworden. Vier Abgänge sind bereits bekannt:

Red Dead Redemption

LEGO Die Unglaublichen

Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie

1:02 Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile

Autoplay

Aufmerksame PS Plus-Mitglieder werden direkt bemerkt haben, dass Red Dead Redemption den Service nach einem halben Jahr schon wieder verlässt. Rockstars Open World-Hit stieß im Dezember 2025 zur PS Plus Extra-Bibliothek dazu. Für Rockstar-Spiele ist ein Abgang nach 6 Monaten aber üblich.

Wer PS Plus Extra/Premium abonniert hat, kann sich dank des Mai 2026-Aufgebots immerhin über Red Dead Redemption 2 freuen. Arthur Morgans Abenteuer war vor zwei Jahren bereits Teil von PS Plus, verließ den Service nach einem halben Jahr und ist jetzt wieder dabei (sehr wahrscheinlich bis Ende 2026).

Oben genannte Games verlassen die PS Plus Extra-Bibliothek voraussichtlich am Dienstag, dem 16. Juni 2026 – also an dem Tag, an dem Sony die neuen PS Plus Extra-/Premium-Spiele des Juni-Lineups freischaltet. Knapp eine Woche vorher, am 10. Juni, werden die Neuzugänge enthüllt.

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche PS Plus-Spiele werdet ihr jetzt noch nachholen?