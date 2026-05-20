PS Plus im Juni 2026: Sony nimmt euch bald wieder 4 Spiele weg - darunter ein Open World-Kracher, der erst vor 6 Monaten dazugekommen ist

Die ersten PlayStation Plus Extra-Abgänge für den kommenden Monat sind bekannt.

Profilbild von Linda Sprenger

Linda Sprenger
20.05.2026 | 06:00 Uhr

Das sind die PS Plus-Abgänge im Juni 2026. Das sind die PS Plus-Abgänge im Juni 2026.

Seit gestern könnt ihr euch die neuen PS Plus Extra- und Premium-Titel für den Monat Mai 2026 herunterladen. Zeitgleich sind aber auch die ersten Titel aufgeploppt, die die Extra-Bibliothek im kommenden Monat wieder verlassen werden. Bei uns findet ihr alle bislang bekannten Abgänge des Service im Überblick.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus Extra wahrscheinlich im Juni 2026

Die PlayStation Plus Extra-Abgänge sind wie so oft über die "Last Chance to Play"-Sektion aus dem japanischen PS Store (via Reddit) publik geworden. Vier Abgänge sind bereits bekannt:

  • Red Dead Redemption
  • LEGO Die Unglaublichen
  • Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition
  • We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie

Video starten 1:02 Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile

Aufmerksame PS Plus-Mitglieder werden direkt bemerkt haben, dass Red Dead Redemption den Service nach einem halben Jahr schon wieder verlässt. Rockstars Open World-Hit stieß im Dezember 2025 zur PS Plus Extra-Bibliothek dazu. Für Rockstar-Spiele ist ein Abgang nach 6 Monaten aber üblich.

Wer PS Plus Extra/Premium abonniert hat, kann sich dank des Mai 2026-Aufgebots immerhin über Red Dead Redemption 2 freuen. Arthur Morgans Abenteuer war vor zwei Jahren bereits Teil von PS Plus, verließ den Service nach einem halben Jahr und ist jetzt wieder dabei (sehr wahrscheinlich bis Ende 2026).

Oben genannte Games verlassen die PS Plus Extra-Bibliothek voraussichtlich am Dienstag, dem 16. Juni 2026 – also an dem Tag, an dem Sony die neuen PS Plus Extra-/Premium-Spiele des Juni-Lineups freischaltet. Knapp eine Woche vorher, am 10. Juni, werden die Neuzugänge enthüllt.

Xbox Game Pass im Mai 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge
von Sebastian Zeitz
Sony erhöht schon wieder die PS Plus-Preise - habt ihr aktuell ein Abo, seid ihr aber noch sicher
von Eleen Reinke

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche PS Plus-Spiele werdet ihr jetzt noch nachholen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
In Forza Horizon 6 wurde eine clevere kleine Anspielung auf Pokémon versteckt

vor 25 Minuten

In Forza Horizon 6 wurde eine clevere kleine Anspielung auf Pokémon versteckt
PS Plus im Juni 2026: Sony nimmt euch bald wieder 4 Spiele weg - darunter ein Open World-Kracher, der erst vor 6 Monaten dazugekommen ist

vor 58 Minuten

PS Plus im Juni 2026: Sony nimmt euch bald wieder 4 Spiele weg - darunter ein Open World-Kracher, der erst vor 6 Monaten dazugekommen ist
One Piece: Zorros Attacken sind eigentlich clevere Wortwitze, aber in der deutschen Übersetzung merken wir nichts mehr davon

vor einer Stunde

One Piece: Zorros Attacken sind eigentlich clevere Wortwitze, aber in der deutschen Übersetzung merken wir nichts mehr davon
Yoshi and the Mysterious Book auf Metacritic: Ein wunderschönes Cozy-Adventure mit spielerischen Schwächen   4  

vor 10 Stunden

Yoshi and the Mysterious Book auf Metacritic: Ein wunderschönes Cozy-Adventure mit spielerischen Schwächen
mehr anzeigen