One Piece: Zorros Attacken sind eigentlich clevere Wortwitze, aber in der deutschen Übersetzung merken wir nichts mehr davon

Wer die Namen und Kanji von Zorros Techniken kennt, kann dabei einige Doppeldeutigkeiten entdecken, die vor allem mit Essen zu tun haben.

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Eleen Reinke
20.05.2026 | 05:45 Uhr

Anscheinend denkt Zorro einfach sehr, sehr viel an Sushi. (Bild: © Eiichiro Oda Shueisha, Toei Animation) Anscheinend denkt Zorro einfach sehr, sehr viel an Sushi. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Das Problem beim Übersetzen in andere Sprachen ist oft, dass die Feinheiten des Originals dabei verloren gehen. Das gilt besonders beim Japanischen, wo beispielsweise das Verwenden bestimmter Schriftzeichen Worten eine zusätzliche Bedeutungsebene geben kann.

Manchmal gehen aber auch schlicht Wortwitze verloren. Wie etwa bei den Techniken von Zorro in One Piece.

Ob Zorro beim Benennen seiner Attacken wohl Hunger hatte?

One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda lässt es sich oft nicht nehmen, Wortspiele in seinem Manga unterzubringen. Ein gutes Beispiel dafür sind die Angriffe von Schwertkämpfer Zorro.

Während die Namen für einige seiner Attacken etwa Begriffen aus dem buddhistischen Glauben entliehen sind, basieren erstaunlich viele stattdessen auf Essen. Oder genauer gesagt auf Sushi.

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Eine von Zorrors ersten und wohl berühmtesten Techniken ist etwa "Oni Giri" – übersetzt wird sie als Dämonenschnitt, nach den japanischen Kanji für Oni 鬼 (Dämon/Oger) und Giri 斬り(schneiden). Gleichzeitig klingt es laut ausgesprochen wie Onigiri, also ein (meist gefüllter) Reisball.

Viele von Zorros anderen Angriffen folgen einem ähnlichen Muster. Der Zweischwerter-Stil Nigiri bezieht sich beispielsweise direkt auf ein Stück Sushi-Reis, das mit Fisch belegt wird und nutzt dann Angriffe wie "Tōrō" – ein Stück fettreicher Thunfisch.

Das ist übrigens nicht das einzige Mal, dass bei der Übersetzung von One Piece etwas verloren geht:

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Diese Doppeldeutigkeiten sind natürlich auch japanischen Fans nicht entgangen, die Oda bereits in SBS-Ausgabe 44 (dem Frage-und-Antwort-Format des Mangas) dazu gelöchert hatten. Ein Leser oder eine Leserin war hier über die vielen Sushi-Begriffe gestolpert und fragte daraufhin, ob Zorro entweder hart auf Sushi fokussiert sei oder noch nie welches hatte.

Oda weicht der Frage dabei mehr oder weniger aus und antwortet nur im Scherz:

"Woah, ich glaube jemand hat dich eines falschen Verbrechens beschuldigt, Zorro! Ich glaube, JEDER wäre geschockt, der Autor solch schlechter und geschmackloser Wortwitze zu sein! Sag ihnen, dass das nicht stimmt, Zorro!"

Daraufhin bekommt auch Zorro im SBS einen Auftritt und stammelt nur (wenig überzeugend) raus, dass das nicht stimme. Wir wissen ja nicht, ob wir ihm das so glauben.

Würdet ihr solche Wortwitze und Doppeldeutigkeiten gerne in der Übersetzung noch drin haben?

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