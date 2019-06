Dragon Quest Builders 2: Gratis-Demo zum Koop-RPG auf PS4 & Switch

Am 12. Juli 2019 erscheint mit Dragon Quest Builders 2 der Nachfolger eines absoluten Geheimtipps endlich auch bei uns. Wer aber nicht so lange warten will, bis er das Koop-RPG im Dragon Quest-Universum endlich ausprobieren darf, kann schon jetzt in einer Gratis-Demo die ersten Klötzchen stapeln.

Dragon Quest Builders 2 - Minecraft-RPG für Koop-Fans auf PS4 & Switch

Ab sofort könnt ihr jetzt entweder auf PS4 oder Nintendo Switch die ersten Stunden des Abenteuers spielen.

Was steckt in der Demo?

Die Test-Version wird als "umfangreich" beschrieben und lässt euch neben den Erstellen eines Spielcharakters sowohl das Tutorial spielen als auch die erste große Insel "Eiland des Erwachens" ausprobieren.

Der Download der Gratis-Demo schlägt mit knappen 1,39 GB zu Buche.

Wer sollte sich die Demo unbedingt anschauen?

Dragon Quest Builder 2 ist, wie der Name schon sagt, ein Spin-off der Dragon Quest-Reihe. Ihr dürft euch also auf kunterbunte Charakter- und Monster-Designs aus der Feder von Dragon Ball-Erfinder Akira Toriyama freuen.

Spielmechanisch ist Dragon Quest Builder 2 ein Mix aus einem Action-RPG und Minecraft-Ideen. Ihr baut also Häuser, pflanzt Gemüse an, kämpft gegen Feinde und bekommt durch eine komplexe Story und Quests auch einen roten Faden geboten, an den ihr euch festhalten könnt.

Unser Test zu Dragon Quest Builders 2 erscheint spätestens zum Release des Spiels.