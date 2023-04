Dragon Quest Builders 2 kann aktuell noch im Xbox Game Pass gespielt werden, aber nicht mehr lange.

Der Xbox Game Pass wird regelmäßig um neue Spiele erweitert, die das Abo-Angebot ergänzen. Genauso regelmäßig verlassen den Service aber auch wieder einige Titel. Ende des Monats trifft es dabei einen ganz besonderen Kandidaten. Falls ihr den noch nicht gespielt habt, besteht jetzt noch die Chance, das nachzuholen.

Dragon Quest Builders 2 verlässt bald den Game Pass, lasst euch den RPG-Mix nicht entgehen!

Diese Spiele verlassen den Game Pass: Am 30. April ist es wieder soweit, dann fliegen einige Titel aus dem Angebot und können nicht mehr über das Xbox-Abo gespielt werden. Davon sind dieses Mal die folgenden Titel betroffen:

Das ist Dragon Quest Builders 2

1:46 Dragon Quest Builders 2 - Launch-Trailer

Genre : Rollenspiel-Mix

: Rollenspiel-Mix Release : 2019 (PC), 2019 (PS4, Switch), 2021 (Xbox One)

: 2019 (PC), 2019 (PS4, Switch), 2021 (Xbox One) Metascore: 86 (PS4), 85 (PC, Nintendo Switch)

Darum geht's: Dragon Quest Builders 2 kombiniert (wie der Titel schon verrät) klassische RPG-Tugenden vom Schlage eines Dragon Quest mit Bau- und Farming-Mechaniken à la Minecraft und Co. Dabei kommt ein sehr spaßiger Genre-Mix heraus, der sich auch an Fans von Titeln wie zum Beispiel Animal Crossing richtet.

Der zweite Teil setzt dabei nochmal ordentlich einen drauf. Das heißt, dass ihr in DQB2 eine spannendere Story erlebt und noch mehr Möglichkeiten habt, eure kleine Siedlung auszubauen. Wie komplex die Bauwerke dabei werden, liegt vor allem an euch – die Möglichkeiten sind schier unendlich. Das motiviert ungemein und macht Spaß, auch wenn einige Features erst recht spät eingeführt werden.

Wer mit Dragon Quest oder Minecraft etwas anfangen kann, ist hier sowieso an der richtigen Adresse. Aber auch allen RPG-Fans, die Lust auf ein klassisches Abenteuer haben und nebenbei ordentlich bauen wollen, können wir Dragon Quest Builders 2 ans Herz legen.

Mehr dazu lest ihr hier: Dragon Quest Builders 2 im Test - Kernsaniertes Action-RPG in bester Lage von Hannes Rossow

Einziger Wermutstropfen: Es gibt zwar auch einen Multiplayer-Modus in Dragon Quest Builders 2, aber der funktioniert leider nicht als klassischer Koop. Ihr könnt zwar separat online mit anderen Spieler*innen werkeln, aber nicht gemeinsam in der RPG-Kampagne eure Siedlung errichten oder per Drop-In unkompliziert zusammen spielen.

Wie gefällt euch Dragon Quest Builders 2? Habt ihr vielleicht noch andere Tipps aus dem Game Pass?