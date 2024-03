Dragon's Dogma 2 auf Metacritic: Der nächste große RPG-Knaller des Jahres

Dragon's Dogma 2 steht vor der Tür – und ist richtig gut geworden.

2024 steht bislang ganz im Zeichen exzellenter Rollenspiele. Schon Like a Dragon: Infinite Wealth und Final Fantasy 7: Rebirth konnten sowohl Kritiker*innen wie auch Spieler*innen begeistern und auch das dritte große RPG des Jahres ist den bislang erschienenen Wertungen nach zu urteilen ein echter Kracher.

Dragon's Dogma 2 fährt aktuell jedenfalls reihenweise Top-Wertungen ein, die den Titel schon jetzt zum einem Anwärter auf das GOTY 2024 machen – auch wenn das Jahr natürlich noch einige Monate hat.

Dragon's Dogma 2 auf Metacritic und Open Critic:

Metascore: 87* (basierend auf 52 Reviews der PS5-Version)

(basierend auf 52 Reviews der PS5-Version) Open Critic-Score: 89* (basierend auf 64 Bewertungen)

Nachfolgend findet ihr einige ausgewählte Wertungen zum Spiel im Überblick.

Test-Wertungen zu Dragon's Dogma 2 im Überblick

Magazin Wertung GamePro 89 GameStar (zum Test) 84 IGN 8/10 Eurogamer 5/5 Gamespot 9/10 Shacknews 9/10 PC Gamer 89 GamingTrend 95 Wccftech 8/10 Gaming Nexus 9/10 Press Start 9/10 Gaming Bolt 10/10

Hier ist unser kompletter Test zum Spiel:

Das sind die Stärken und Schwächen von Dragon's Dogma 2

Die Wertungen deuten ja bereits an, dass Dragon's Dogma 2 ein tolles Rollenspiel ist. Aber was macht das Spiel besonders gut, und was nicht? Diese Pro- und Contra-Punkte finden sich in einigen Reviews:

Das ist positiv

tolles Kampfsystem

motivierende Vasallenmechanik

riesige Spielwelt, die Erkundung belohnt

großer Umfang

Das ist negativ

veraltete Technik

altbackene Inszenierung

Hier könnt ihr euch das Test-Video zum Spiel anschauen:

16:20 Dragon's Dogma 2 ist ein absolutes Open World-Highlight

Darum geht's: Dragon's Dogma 2 ist der Nachfolger des 2012 erschienen Rollenspiels von Capcom und setzt auf ähnliche Prämisse. Denn ihr übernehmt die Rolle eines sogenannten Erweckten, dem ein Drache das Herz aus der Brust gerissen hat. Dieser erweckte sorgt für Gerechtigkeit in der Welt und bekommt dabei von KI-gesteuerten Verbündeten, Vasallen genannt. Zusammen mit eurem Trupp erkundet ihr eine riesige Spielwelt voller Gefahren und Aufgaben.

Release: Dragon's Dogma 2 erscheint am 22. März 2024 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC.

